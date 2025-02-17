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Чемпионат Бельгии
Шарлеруа
16.02.2025 19:30 – FT 0 : 1
Андерлехт
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Бельгия
17 февраля 2025, 01:59 | Обновлено 17 февраля 2025, 02:03
38
0

Как сыграла команда Сидорчука? Турнирная таблица чемпионата Бельгии

С 14 по 16 февраля прошел 26-й тур первенства

17 февраля 2025, 01:59 | Обновлено 17 февраля 2025, 02:03
38
0
Как сыграла команда Сидорчука? Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

С 14 по 16 февраля в чемпионате Бельгии по футболу были проведены матчи 26-го тура.

Команда «Генк», которая находится на первой строчке первенства, на выезде минимально обыграла «Стандарт» со счетом 2:1.

Претендент на золотую медаль «Брюгге» побывал в гостях у «Сент-Трюйден» и потерял очки в матче – 2:2.

«Вестерло» с украинцем Сергеем Сидорчуком на замене разошлось миром с «Серкль Брюгге». Главный судья зафиксировал счет 1:1.

Чемпионат Бельгии. 26-й тур, 14-16 февраля

  • 14.02. 21:45. «Стандарт» – «Генк» – 1:2
  • 15.02. 17:00. «Ауд-Хеверле Левен» – «Денвер» – 3:2
  • 15.02. 19:15. «Антверпен» – «Кортрейк» – 2:1
  • 15.02. 21:45. «Сент-Трюйден» – «Брюгге» – 2:2
  • 16.02. 14:30. «Гент» – «Бейерсхот» – 3:2
  • 16.02. 17:00. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Мехелен» – 0:1
  • 16.02. 19:30. «Шарлеруа» – «Андерлехт» – 0:1
  • 16.02. 20:15. «Серкль Брюгге» – «Вестерло» – 1:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 26 19 3 4 51 - 31 60
2 Брюгге 26 15 7 4 56 - 30 52
3 Юнион Сент-Жилуаз 26 12 10 4 39 - 22 46
4 Андерлехт 26 13 6 7 45 - 23 45
5 Антверпен 26 12 7 7 45 - 29 43
6 Гент 26 10 10 6 38 - 30 40
7 Стандард 26 9 8 9 20 - 29 35
8 Шарлеруа 26 9 6 11 30 - 29 33
9 Ауд-Хеверле 26 7 11 8 23 - 27 32
10 Мехелен 26 8 7 11 41 - 37 31
11 Дендер 26 8 7 11 31 - 44 31
12 Вестерло 26 8 6 12 45 - 45 30
13 Серкль Брюгге 26 7 9 10 27 - 37 30
14 Сент-Трюйден 26 5 9 12 32 - 50 24
15 Кортрейк 26 5 4 17 21 - 49 19
16 Беерсхот 26 2 8 16 24 - 56 14
Полная таблица

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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