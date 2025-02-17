Как сыграла команда Сидорчука? Турнирная таблица чемпионата Бельгии
С 14 по 16 февраля прошел 26-й тур первенства
С 14 по 16 февраля в чемпионате Бельгии по футболу были проведены матчи 26-го тура.
Команда «Генк», которая находится на первой строчке первенства, на выезде минимально обыграла «Стандарт» со счетом 2:1.
Претендент на золотую медаль «Брюгге» побывал в гостях у «Сент-Трюйден» и потерял очки в матче – 2:2.
«Вестерло» с украинцем Сергеем Сидорчуком на замене разошлось миром с «Серкль Брюгге». Главный судья зафиксировал счет 1:1.
Чемпионат Бельгии. 26-й тур, 14-16 февраля
- 14.02. 21:45. «Стандарт» – «Генк» – 1:2
- 15.02. 17:00. «Ауд-Хеверле Левен» – «Денвер» – 3:2
- 15.02. 19:15. «Антверпен» – «Кортрейк» – 2:1
- 15.02. 21:45. «Сент-Трюйден» – «Брюгге» – 2:2
- 16.02. 14:30. «Гент» – «Бейерсхот» – 3:2
- 16.02. 17:00. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Мехелен» – 0:1
- 16.02. 19:30. «Шарлеруа» – «Андерлехт» – 0:1
- 16.02. 20:15. «Серкль Брюгге» – «Вестерло» – 1:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|26
|19
|3
|4
|51 - 31
|60
|2
|Брюгге
|26
|15
|7
|4
|56 - 30
|52
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|26
|12
|10
|4
|39 - 22
|46
|4
|Андерлехт
|26
|13
|6
|7
|45 - 23
|45
|5
|Антверпен
|26
|12
|7
|7
|45 - 29
|43
|6
|Гент
|26
|10
|10
|6
|38 - 30
|40
|7
|Стандард
|26
|9
|8
|9
|20 - 29
|35
|8
|Шарлеруа
|26
|9
|6
|11
|30 - 29
|33
|9
|Ауд-Хеверле
|26
|7
|11
|8
|23 - 27
|32
|10
|Мехелен
|26
|8
|7
|11
|41 - 37
|31
|11
|Дендер
|26
|8
|7
|11
|31 - 44
|31
|12
|Вестерло
|26
|8
|6
|12
|45 - 45
|30
|13
|Серкль Брюгге
|26
|7
|9
|10
|27 - 37
|30
|14
|Сент-Трюйден
|26
|5
|9
|12
|32 - 50
|24
|15
|Кортрейк
|26
|5
|4
|17
|21 - 49
|19
|16
|Беерсхот
|26
|2
|8
|16
|24 - 56
|14
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