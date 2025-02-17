Как сыграла команда Сидорчука? Турнирная таблица чемпионата Бельгии

С 14 по 16 февраля в чемпионате Бельгии по футболу были проведены матчи 26-го тура.

Команда «Генк», которая находится на первой строчке первенства, на выезде минимально обыграла «Стандарт» со счетом 2:1.

Претендент на золотую медаль «Брюгге» побывал в гостях у «Сент-Трюйден» и потерял очки в матче – 2:2.

«Вестерло» с украинцем Сергеем Сидорчуком на замене разошлось миром с «Серкль Брюгге». Главный судья зафиксировал счет 1:1.

Чемпионат Бельгии. 26-й тур, 14-16 февраля

14.02. 21:45. «Стандарт» – «Генк» – 1:2

15.02. 17:00. «Ауд-Хеверле Левен» – «Денвер» – 3:2

15.02. 19:15. «Антверпен» – «Кортрейк» – 2:1

15.02. 21:45. «Сент-Трюйден» – «Брюгге» – 2:2

16.02. 14:30. «Гент» – «Бейерсхот» – 3:2

16.02. 17:00. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Мехелен» – 0:1

16.02. 19:30. «Шарлеруа» – «Андерлехт» – 0:1

16.02. 20:15. «Серкль Брюгге» – «Вестерло» – 1:1

Турнирная таблица