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Бельгия
06 января 2023, 23:05 | Обновлено 06 января 2023, 23:13
1060
1

Яремчук меня поразил. Новый наставник Брюгге похвалил украинского форварда

Англичанин Скотт Паркер доволен действиями опытного нападающего

06 января 2023, 23:05 | Обновлено 06 января 2023, 23:13
1060
1
Яремчук меня поразил. Новый наставник Брюгге похвалил украинского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Новый главный тренер «Брюгге» Скотт Паркер, 42-летний англичанин, намерен перезапустить карьеру украинского форварда Романа Яремчука.

Перед Паркером стоит непростая задача полностью реабилитировать самую дорогую покупку в истории «Брюгге». Яремчук обошелся клубу в 16 млн евро.

Скотт Паркер отметил: «Он поразил меня. С тех пор, как я здесь, Яремчук активно тренировался и произвел на меня положительное впечатление. Я очень доволен его игрой».

У Яремчук был конфликт с предыдущим наставником клуба Карлом Хуфкенсом. Роман мало играл, поскольку у него была травма ноги и не самое лучшее психологическое состояние из-за войны в Украине.

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Скотт Паркер Роман Яремчук Брюгге Карл Хуфкенс
Источник Voetbal Nieuws
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Alex Tymchenko
Хороший шанс на перезагрузку ему
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