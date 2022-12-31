Яремчук и Соболь получили нового наставника

Бельгийский клуб «Брюгге» объявил о назначении 42-летнего англичанина Скотта Паркера на пост главного тренера команды. Во главе «сине-черных», цвета которых защищают украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, уроженец Лондона сменил Карла Хофкенса, уволенного на этой неделе.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Паркер ранее работал в «Тоттенхэме», где тренировал молодежь, возглавлял «Фулхэм» и «Борнмут».

«Брюгге» в таблице чемпионата Бельгии занимает 4 место с 34 очками после 18 матчей. 8 января «сине-черные» сыграют в гостях с «Генком», который является единоличным лидером сезона.