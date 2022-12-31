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Бельгия
31 декабря 2022, 19:32 | Обновлено 31 декабря 2022, 19:34
970
0

Яремчук и Соболь получили нового наставника

«Брюгге» представил нового главного тренера

31 декабря 2022, 19:32 | Обновлено 31 декабря 2022, 19:34
970
0
Яремчук и Соболь получили нового наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Паркер

Бельгийский клуб «Брюгге» объявил о назначении 42-летнего англичанина Скотта Паркера на пост главного тренера команды. Во главе «сине-черных», цвета которых защищают украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, уроженец Лондона сменил Карла Хофкенса, уволенного на этой неделе.

Паркер ранее работал в «Тоттенхэме», где тренировал молодежь, возглавлял «Фулхэм» и «Борнмут».

«Брюгге» в таблице чемпионата Бельгии занимает 4 место с 34 очками после 18 матчей. 8 января «сине-черные» сыграют в гостях с «Генком», который является единоличным лидером сезона.

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Брюгге Скотт Паркер Роман Яремчук Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу
Источник ФК Брюгге
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