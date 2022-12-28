Соболь и Яремчук без наставника. Брюгге уволил тренера

Бельгийский «Брюгге» прекратил сотрудничество с Карлом Хуфкенсом. Теперь клуб, цвета которого защищают украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук, занялся поисками нового главного тренера.

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Карл Хуфкенс работал в молодежных командах «Брюгге», а также был ассистентом предыдущих главных тренеров «сине-черных» Филиппа Клемана и Альфреда Схредера. Он возглавил «Брюгге» летом этого года.

«Брюгге» в таблице чемпионата Бельгии занимает 4 место. Команда обходится без побед в четырех матчах. Кроме этого, в этот период она прекратила борьбу в Кубке страны. В понедельник, 26 декабря, «Брюгге» в 18-м туре бельгийского чемпионата без Соболя и Яремчука сыграл вничью 1:1 с «Ауд-Хеверле Левен».