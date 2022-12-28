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Бельгия
28 декабря 2022, 18:17 | Обновлено 28 декабря 2022, 18:29
617
3

Соболь и Яремчук без наставника. Брюгге уволил тренера

«Сине-черные» решились на тренерскую рокировку

28 декабря 2022, 18:17 | Обновлено 28 декабря 2022, 18:29
617
3
Соболь и Яремчук без наставника. Брюгге уволил тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Хуфкенс

Бельгийский «Брюгге» прекратил сотрудничество с Карлом Хуфкенсом. Теперь клуб, цвета которого защищают украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук, занялся поисками нового главного тренера.

Карл Хуфкенс работал в молодежных командах «Брюгге», а также был ассистентом предыдущих главных тренеров «сине-черных» Филиппа Клемана и Альфреда Схредера. Он возглавил «Брюгге» летом этого года.

«Брюгге» в таблице чемпионата Бельгии занимает 4 место. Команда обходится без побед в четырех матчах. Кроме этого, в этот период она прекратила борьбу в Кубке страны. В понедельник, 26 декабря, «Брюгге» в 18-м туре бельгийского чемпионата без Соболя и Яремчука сыграл вничью 1:1 с «Ауд-Хеверле Левен».

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Брюгге Карл Хуфкенс Эдуард Соболь Роман Яремчук чемпионат Бельгии по футболу
Источник ФК Брюгге
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Комментарии 3
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Tasha19
Для Яремчука то добре, бо в нього з цим тренером явно відносини не складалися.
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0
Віталій Ткачук
Молодці, довго не чекали. Ще 2-3 таких матчі, і могли забути навіть про ЛЄ. 
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0
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Це добра новина для українських гравців і для самого Брюгге
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0
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