Брюгге без Яремчука и Соболя потерял очки в матче с Ауд-Хеверле Левеном

В 18-м туре бельгийской Лиге Жюпиле «Брюгге» и «Ауд-Хеверле Левен» сыграли вничью со счетом 1:1.

На 43-й минуте «Брюгге» с пенальти открыл счет усилиями Феррана Жутгла. На 90+4-й минуте Начон Нсинги счет сравнял.

Стоит отметить, что украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь оказались вне заявки «Брюгге» на данный поединок. При этом Яремчук пока не может играть из-за травмы.

Чемпионат Бельгии. 18-й тур

«Брюгге» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:1

Голы: Ферран Жутгла (43) – Начон Нсинги (90+4)

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