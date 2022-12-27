Бельгия27 декабря 2022, 08:36 | Обновлено 27 декабря 2022, 09:13
172
0
Брюгге без Яремчука и Соболя потерял очки в матче с Ауд-Хеверле Левеном
«Брюгге» не побеждает в чемпионате Бельгии в трех поединках подряд
27 декабря 2022, 08:36 | Обновлено 27 декабря 2022, 09:13
172
0
В 18-м туре бельгийской Лиге Жюпиле «Брюгге» и «Ауд-Хеверле Левен» сыграли вничью со счетом 1:1.
На 43-й минуте «Брюгге» с пенальти открыл счет усилиями Феррана Жутгла. На 90+4-й минуте Начон Нсинги счет сравнял.
Стоит отметить, что украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь оказались вне заявки «Брюгге» на данный поединок. При этом Яремчук пока не может играть из-за травмы.
Чемпионат Бельгии. 18-й тур
«Брюгге» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:1
Голы: Ферран Жутгла (43) – Начон Нсинги (90+4)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 27 декабря 2022, 06:03 0
Главные новости за 26 декабря на Sport.ua
Футбол | 26 декабря 2022, 16:04 6
Форварду путь в команду был заказан
Футбол | 26.12.2022, 13:38
Футбол | 26.12.2022, 21:47
Футбол | 27.12.2022, 05:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.12.2022, 18:35 1
Футбол
25.12.2022, 18:55 7
26.12.2022, 16:58 14
25.12.2022, 17:45 1
Бокс
25.12.2022, 11:42 9
26.12.2022, 14:33