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Греция
16 февраля 2025, 20:29 |
1254
0

Результативное появление. Известна оценка Яремчука за матч с Пансерраикосом

Роман Яремчук отдал голевую передачу

16 февраля 2025, 20:29 |
1254
0
Результативное появление. Известна оценка Яремчука за матч с Пансерраикосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 16 февраля, проходил матч 23-го тура чемпионата Греции между «Пансерраикосом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимал Муниципальный стадион в Серресе.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости, подошедшие к матчу в статусе фаворита, разгромили соперника со счетом 0:4.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук появился на поле на 63-й минуте и отметился 1 ассистом. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.4 балла из 10 возможных. Лучшим игроком матча был признан вингер гостей Жедсон Мартинш с оценкой 9.1 На его счету 2 гола.

Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» в гостях разгромил «Пансерраикос».

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Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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