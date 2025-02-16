Результативное появление. Известна оценка Яремчука за матч с Пансерраикосом

В воскресенье, 16 февраля, проходил матч 23-го тура чемпионата Греции между «Пансерраикосом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимал Муниципальный стадион в Серресе.

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Гости, подошедшие к матчу в статусе фаворита, разгромили соперника со счетом 0:4.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук появился на поле на 63-й минуте и отметился 1 ассистом. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.4 балла из 10 возможных. Лучшим игроком матча был признан вингер гостей Жедсон Мартинш с оценкой 9.1 На его счету 2 гола.

Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» в гостях разгромил «Пансерраикос».