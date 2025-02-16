С ассистом Яремчука. Олимпиакос в гостях разгромил Пансерраикос

В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Греции между «Пансерраикосом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимает Муниципальный стадион в Серресе.

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Гости, подошедшие к матчу в статусе фаворита, разгромили соперника со счетом 0:4.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел на замену на 63-й минуте, а на 75-й минуте отметился ассистом.

Чемпионат Греции. 23-й тур

Пансерраикос – Олимпиакос – 0:4

Голы: Эль-Кааби, 20, 27, Чикиньо, 53, Мартинс, 75

Фото матча: