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16 февраля 2025, 20:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 20:24
326
1

С ассистом Яремчука. Олимпиакос в гостях разгромил Пансерраикос

Гости забили четыре гола в ворота хозяев поля

16 февраля 2025, 20:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 20:24
326
1
С ассистом Яремчука. Олимпиакос в гостях разгромил Пансерраикос
Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпиакос

В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Греции между «Пансерраикосом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимает Муниципальный стадион в Серресе.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости, подошедшие к матчу в статусе фаворита, разгромили соперника со счетом 0:4.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел на замену на 63-й минуте, а на 75-й минуте отметился ассистом.

Чемпионат Греции. 23-й тур

Пансерраикос – Олимпиакос – 0:4

Голы: Эль-Кааби, 20, 27, Чикиньо, 53, Мартинс, 75

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Яремчук поступово отримує все більше ігрового часу. мабуть не дарма відмовився від переходу
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