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  4. ФОТО. Украинский вратарь и его девушка снялись в обнаженной фотосессии
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16 февраля 2025, 23:00 |
1024
2

ФОТО. Украинский вратарь и его девушка снялись в обнаженной фотосессии

Неожиданный фотосет...

16 февраля 2025, 23:00 |
1024
2
ФОТО. Украинский вратарь и его девушка снялись в обнаженной фотосессии
Instagram. Георгий Ермаков и Александра

Голкипер «Александрии» Георгий Ермаков снялся в довольно откровенной фотосессии вместе со своей девушкой Александрой.

Влюбленные опубликовали совместный пост в Instagram c подписью: «Bad Santa mood🎅🏻♥️».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Пожар», «Вау, что за голливудская пара», «Что вы делаете?», – реакции на смелый фотосет были самыми разными.

Пара вместе уже не первый год, Георгию 22 года, а его девушке – 31.

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фото lifestyle Георгий Ермаков Александрия
Максим Лапченко Источник: Instagram
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MaximusOne
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GloryUkraine
Татотаке.
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