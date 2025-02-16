ФОТО. Украинский вратарь и его девушка снялись в обнаженной фотосессии

Голкипер «Александрии» Георгий Ермаков снялся в довольно откровенной фотосессии вместе со своей девушкой Александрой.

Влюбленные опубликовали совместный пост в Instagram c подписью: «Bad Santa mood🎅🏻♥️».

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«Пожар», «Вау, что за голливудская пара», «Что вы делаете?», – реакции на смелый фотосет были самыми разными.

Пара вместе уже не первый год, Георгию 22 года, а его девушке – 31.