Месут ОЗИЛ: «ФК Рай с Марадоной и Пеле вместе будет непобедим навсегда»
Немецкий полузащитник – о смерти легендарного бразильца Пеле
34-летний немецкий полузащитник Месут Озил отреагировал на известие о смерти на 83-м году жизни единственного на планете трехкратного чемпиона мира Пеле.
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«Покойся с миром, одна из величайших легенд игры. Ваше наследие будет жить вечно.
Я уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле вместе будет непобедимым навсегда», – написал Озил в своем Твиттере.
Rest in peace to one of the greatest legends of the game🖤⚽😥— Mesut Özil (@M10) December 29, 2022
Your legacy will live forever.
I'm sure 'Heaven FC' with Maradona and Pele together will be invincible forever 🫶🏼🇧🇷🏆🇦🇷 pic.twitter.com/KimzUxhIik
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