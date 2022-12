Месут ОЗИЛ: «ФК Рай с Марадоной и Пеле вместе будет непобедим навсегда»

34-летний немецкий полузащитник Месут Озил отреагировал на известие о смерти на 83-м году жизни единственного на планете трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Покойся с миром, одна из величайших легенд игры. Ваше наследие будет жить вечно.

Я уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле вместе будет непобедимым навсегда», – написал Озил в своем Твиттере.

Rest in peace to one of the greatest legends of the game🖤⚽😥

Your legacy will live forever.

I'm sure 'Heaven FC' with Maradona and Pele together will be invincible forever 🫶🏼🇧🇷🏆🇦🇷 pic.twitter.com/KimzUxhIik