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30 декабря 2022, 01:50 | Обновлено 30 декабря 2022, 01:51
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0

Месут ОЗИЛ: «ФК Рай с Марадоной и Пеле вместе будет непобедим навсегда»

Немецкий полузащитник – о смерти легендарного бразильца Пеле

30 декабря 2022, 01:50 | Обновлено 30 декабря 2022, 01:51
175
0
Месут ОЗИЛ: «ФК Рай с Марадоной и Пеле вместе будет непобедим навсегда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

34-летний немецкий полузащитник Месут Озил отреагировал на известие о смерти на 83-м году жизни единственного на планете трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Покойся с миром, одна из величайших легенд игры. Ваше наследие будет жить вечно.

Я уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле вместе будет непобедимым навсегда», – написал Озил в своем Твиттере.

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Пеле Месут Озил
Источник Sport.ua
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