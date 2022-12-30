Месут ОЗИЛ: «ФК Рай с Марадоной и Пеле вместе будет непобедим навсегда»

34-летний немецкий полузащитник Месут Озил отреагировал на известие о смерти на 83-м году жизни единственного на планете трехкратного чемпиона мира Пеле.

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«Покойся с миром, одна из величайших легенд игры. Ваше наследие будет жить вечно.

Я уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле вместе будет непобедимым навсегда», – написал Озил в своем Твиттере.