Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер экс-голкипер Манчестер Юнайтед, который дважды брал чемпионат Англии
Англия
24 января 2025, 21:12 | Обновлено 24 января 2025, 21:20
951
0

Умер экс-голкипер Манчестер Юнайтед, который дважды брал чемпионат Англии

Джон Дэвид Гаскелл 13 сезонов провел с «красными дьяволами»

24 января 2025, 21:12 | Обновлено 24 января 2025, 21:20
951
0
Умер экс-голкипер Манчестер Юнайтед, который дважды брал чемпионат Англии
manutd.com. Джон Дэвид Гаскелл

На 85-м году жизни скончался известный в прошлом голкипер «Манчестер Юнайтед» Джон Дэвид Гаскелл.

В 14-летнем возрасте Гаскелл появился в молодежном составе «красных дьяволов». Там он себя зарекомендовал как очень перспективный.

Уже через два года юный голкипер тренировался с основным составом «Манчестер Юнайтед». Он дебютировал в матче за Суперкубок Англии в возрасте 16 лет и 19 дней, что сделало его самым молодым игроком в истории клуба, который выходил в официальных матчах. Тот Суперкубок «Манчестер Юнайтед» выиграл.

В 1963 году Гаскелл выиграл с «красными дьяволами» Кубок Англии, а в 1965-м получил свой первый титул в чемпионате страны.

Гаскелл также стал чемпионом страны в 1967 году, но на тот момент уже уступал место в составе.

В 1968 году, потому что был резервным вратарем, он избежал мюнхенской авиакатастрофы, которая произошла 6 февраля. Напомним, что тогда катастрофа унесла жизни восьми игроков «Манчестер Юнайтед».

В конце сезона Джон Дэвид Гаскелл покинул «Манчестер» и стал голкипером «Уиган Атлетик». Завершал карьеру в «Рексеме».

На любительском уровне он решил еще поиграть в Южной Африке за клуб «Аркадия Шепердс».

Бывший голкипер умер 24 января.

По теме:
С отрывом. Экс-игрок Борнмута назвал Забарного и Хейсена лучшими в АПЛ
«Никаких 200 млн на трансферы». Амориму в МЮ не сказали о проблемах клуба
ВИДЕО. Барбер жестко потроллил футболиста Челси. Реакция – огонь
Манчестер Юнайтед смерть чемпионат Англии по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
Бокс | 24 января 2025, 04:15 0
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ

В 2016 году Сергей победил Рониэля Иглесиаса

Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Бокс | 24 января 2025, 00:33 0
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»

Легендарный боксер рассказал, почему их бой так и не состоялся

Итальянская пресса: «Нельзя надеяться на Довбика, как делали это с Лукаку»
Футбол | 24.01.2025, 20:52
Итальянская пресса: «Нельзя надеяться на Довбика, как делали это с Лукаку»
Итальянская пресса: «Нельзя надеяться на Довбика, как делали это с Лукаку»
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
Биатлон | 24.01.2025, 16:31
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
Бокс | 24.01.2025, 07:53
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 8
Хоккей
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
23.01.2025, 01:55 5
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
22.01.2025, 16:05 3
Бокс
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
23.01.2025, 14:24 5
Теннис
Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор
Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор
22.01.2025, 22:38
Футбол
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем