Умер экс-голкипер Манчестер Юнайтед, который дважды брал чемпионат Англии

На 85-м году жизни скончался известный в прошлом голкипер «Манчестер Юнайтед» Джон Дэвид Гаскелл.

В 14-летнем возрасте Гаскелл появился в молодежном составе «красных дьяволов». Там он себя зарекомендовал как очень перспективный.

Уже через два года юный голкипер тренировался с основным составом «Манчестер Юнайтед». Он дебютировал в матче за Суперкубок Англии в возрасте 16 лет и 19 дней, что сделало его самым молодым игроком в истории клуба, который выходил в официальных матчах. Тот Суперкубок «Манчестер Юнайтед» выиграл.

В 1963 году Гаскелл выиграл с «красными дьяволами» Кубок Англии, а в 1965-м получил свой первый титул в чемпионате страны.

Гаскелл также стал чемпионом страны в 1967 году, но на тот момент уже уступал место в составе.

В 1968 году, потому что был резервным вратарем, он избежал мюнхенской авиакатастрофы, которая произошла 6 февраля. Напомним, что тогда катастрофа унесла жизни восьми игроков «Манчестер Юнайтед».

В конце сезона Джон Дэвид Гаскелл покинул «Манчестер» и стал голкипером «Уиган Атлетик». Завершал карьеру в «Рексеме».

На любительском уровне он решил еще поиграть в Южной Африке за клуб «Аркадия Шепердс».

Бывший голкипер умер 24 января.