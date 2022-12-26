Конец близок? Пеле попрощался со своими близкими

Пеле попрощался со своей семьей и друзьями, находясь в кровати в больнице. Об этом сообщил журналист Фрэнк Халид.

По его информации, 82-летний Пеле постепенно проигрывает свою борьбу с раком. Его состояние еще ухудшилось.

Ранее уже сообщалось о том, что Пеле перевели на паллиативное лечение: врачи просто пытаются облегчить его мучения. Клуб Пеле, «Сантос», уже начал подготовку к похоронам своей легенды.