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  4. Конец близок? Пеле попрощался со своими близкими
Бразилия
26 декабря 2022, 22:19 |
2197
1

Конец близок? Пеле попрощался со своими близкими

Состояние легендарного бразильца снова ухудшилось

26 декабря 2022, 22:19 |
2197
1
Конец близок? Пеле попрощался со своими близкими
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле

Пеле попрощался со своей семьей и друзьями, находясь в кровати в больнице. Об этом сообщил журналист Фрэнк Халид.

По его информации, 82-летний Пеле постепенно проигрывает свою борьбу с раком. Его состояние еще ухудшилось.

Ранее уже сообщалось о том, что Пеле перевели на паллиативное лечение: врачи просто пытаются облегчить его мучения. Клуб Пеле, «Сантос», уже начал подготовку к похоронам своей легенды.

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Источник: Сантос готовится к похоронам Пеле
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Пеле
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-ZoNa- КНЯЗЬ
Лишається тільки надіятись на чудо
Він багато пережив, організм виснажений, буде дуже тяжко
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