Конец близок? Пеле попрощался со своими близкими

Пеле попрощался со своей семьей и друзьями, находясь в кровати в больнице. Об этом сообщил журналист Фрэнк Халид.

По его информации, 82-летний Пеле постепенно проигрывает свою борьбу с раком. Его состояние еще ухудшилось.

Ранее уже сообщалось о том, что Пеле перевели на паллиативное лечение: врачи просто пытаются облегчить его мучения. Клуб Пеле, «Сантос», уже начал подготовку к похоронам своей легенды.

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says 'his condition is worsening even further'. 😢🙏💔 pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd