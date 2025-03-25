ФОТО. 19-летний футболист трагически погиб в Португалии. Что случилось?
Иванн Мартинс обещал стать топ-футболистом...
19-летний футболист из Португалии Иванн Мартинс погиб в результате автокатастрофы.
Игрок «Оливейренсе» попал в ДТП в 8 утра в пятницу в туннеле Де Ковелу в Порту. Его автомобиль перевернулся, и спасатели не успели доставить его в больницу.
«Оливейренсе» сообщил в соцсетях о его смерти, назвав его не только талантливым игроком, но и преданным товарищем.
Мартинс играл за швейцарский «Янг Бойз», забив 12 голов в 39 матчах. В июне прошлого года присоединился к «UD Oliveirense», но не дебютировал в первой команде.
Его бывший клуб «AFF-FFV» также выразил соболезнования, отметив, что он навсегда останется в памяти.
Похороны состоялись вчера в Церкви Матери Божией в Ромаризе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин – о матче с Бельгией
Хацкевич выделил Матвиенко, Сватка, Забарного, Судакова, Гуцуляка и Ваната