ФОТО. 19-летний футболист трагически погиб в Португалии. Что случилось?

19-летний футболист из Португалии Иванн Мартинс погиб в результате автокатастрофы.

Игрок «Оливейренсе» попал в ДТП в 8 утра в пятницу в туннеле Де Ковелу в Порту. Его автомобиль перевернулся, и спасатели не успели доставить его в больницу.

«Оливейренсе» сообщил в соцсетях о его смерти, назвав его не только талантливым игроком, но и преданным товарищем.

Мартинс играл за швейцарский «Янг Бойз», забив 12 голов в 39 матчах. В июне прошлого года присоединился к «UD Oliveirense», но не дебютировал в первой команде.

Его бывший клуб «AFF-FFV» также выразил соболезнования, отметив, что он навсегда останется в памяти.

Похороны состоялись вчера в Церкви Матери Божией в Ромаризе.