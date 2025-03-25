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25 марта 2025, 15:02 |
388
0

ФОТО. 19-летний футболист трагически погиб в Португалии. Что случилось?

Иванн Мартинс обещал стать топ-футболистом...

25 марта 2025, 15:02 |
388
0
ФОТО. 19-летний футболист трагически погиб в Португалии. Что случилось?
Instagram. Иванн Мартинс

19-летний футболист из Португалии Иванн Мартинс погиб в результате автокатастрофы.

Игрок «Оливейренсе» попал в ДТП в 8 утра в пятницу в туннеле Де Ковелу в Порту. Его автомобиль перевернулся, и спасатели не успели доставить его в больницу.

«Оливейренсе» сообщил в соцсетях о его смерти, назвав его не только талантливым игроком, но и преданным товарищем.

Мартинс играл за швейцарский «Янг Бойз», забив 12 голов в 39 матчах. В июне прошлого года присоединился к «UD Oliveirense», но не дебютировал в первой команде.

Его бывший клуб «AFF-FFV» также выразил соболезнования, отметив, что он навсегда останется в памяти.

Похороны состоялись вчера в Церкви Матери Божией в Ромаризе.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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