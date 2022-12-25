Источник: Сантос готовится к похоронам Пеле

Бразильский клуб «Сантос» уже готовится к похоронам своей легенды, Пеле. 82-летний «король футбола» сейчас находится в больнице, его состояние крайне тяжелое.

На стадионе клуба «Вила Бельмиро» в центре поля установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб с изображением Пеле по бокам. Родственники и близкие Пеле сейчас едут к нему в больницу, чтобы попрощаться.

Пеле выступал за «Сантос» на протяжении почти всей своей игровой карьеры: с 1956 по 1974 годы.