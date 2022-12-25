Бразилия25 декабря 2022, 20:45 |
2057
0
Источник: Сантос готовится к похоронам Пеле
Состояние бразильца крайне тяжелое
25 декабря 2022, 20:45 |
2057
0
Бразильский клуб «Сантос» уже готовится к похоронам своей легенды, Пеле. 82-летний «король футбола» сейчас находится в больнице, его состояние крайне тяжелое.
На стадионе клуба «Вила Бельмиро» в центре поля установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб с изображением Пеле по бокам. Родственники и близкие Пеле сейчас едут к нему в больницу, чтобы попрощаться.
Пеле выступал за «Сантос» на протяжении почти всей своей игровой карьеры: с 1956 по 1974 годы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 декабря 2022, 21:15 0
Нидерландский клуб нацелился на Херонимо Рульи
Футбол | 25 декабря 2022, 11:15 2
У «сливочных» лопнуло терпение
Футбол | 25.12.2022, 18:55
Футбол | 25.12.2022, 01:39
Футбол | 25.12.2022, 04:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.12.2022, 23:59 22
24.12.2022, 22:38
23.12.2022, 18:40
23.12.2022, 16:55 2
24.12.2022, 12:02 1
24.12.2022, 11:20 19
25.12.2022, 02:13 8
23.12.2022, 18:59