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  4. Рак прогрессирует. Состояние Пеле не улучшается
Бразилия
22 декабря 2022, 11:15 |
564
0

Рак прогрессирует. Состояние Пеле не улучшается

Легенда мирового футбола остается в больнице

22 декабря 2022, 11:15 |
564
0
Рак прогрессирует. Состояние Пеле не улучшается
Getty Images/Global Images Ukraine

Госпиталь города Сан-Паулу сообщил, что состояние здоровья Пеле не улучшается, а рак продолжает прогрессировать, несмотря на попытки лечения.

Легенда мирового футбола останется в больнице на время новогодних праздников.

82-летний Пеле в 2021 году перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки, однако это пока не привело к значительному улучшению здоровья.

Несмотря на серьезные проблемы, Пеле внимательно следил за чемпионатом мира в Катаре. Он не только отметил Неймара, который догнал его по количеству голов в составе сборной Бразилии, но и поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022.

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Пеле
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Источник BBC
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