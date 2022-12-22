Рак прогрессирует. Состояние Пеле не улучшается
Легенда мирового футбола остается в больнице
Госпиталь города Сан-Паулу сообщил, что состояние здоровья Пеле не улучшается, а рак продолжает прогрессировать, несмотря на попытки лечения.
Легенда мирового футбола останется в больнице на время новогодних праздников.
82-летний Пеле в 2021 году перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки, однако это пока не привело к значительному улучшению здоровья.
Несмотря на серьезные проблемы, Пеле внимательно следил за чемпионатом мира в Катаре. Он не только отметил Неймара, который догнал его по количеству голов в составе сборной Бразилии, но и поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нет сомнений, что в январе вокруг каждого из них будет немало «ухажеров» из топ-клубов
Состоялись три матча 1/8 финала турнира