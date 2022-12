Защитник Ливерпуля установил рекорд АПЛ

Сегодня «Ливерпуль» в матче 17-го тура АПЛ на выезде играет с «Астон Виллой». На 5-й минуте Мохамед Салах открыл счет в матче с передачи Энди Робертсона.

Для Робертсона это 54-й ассист в карьере в АПЛ. Он стал рекордсменом лиги по этому показателю. Предыдущий рекорд (53 ассиста) принадлежал Лейтону Бэйнсу.

При этом Бэйнс свои 53 ассиста отдал в 420 матчах. Робертсон провел в АПЛ 231 матч.

Most Premier League assists provided by defenders in the competition's history.



◉ Andy Robertson (54, 231 games)



◎ Leighton Baines (53, 420 games)



Robbo is a record-breaker. 👏 pic.twitter.com/b0UtPKYRdx