Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Астон Вилла
26.12.2022 19:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 декабря 2022, 19:26 |
115
0

Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Плохое настроение после Кубка лиги может перейти и на чемпионат

25 декабря 2022, 19:26 |
115
0
Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 декабря, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч семнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашира прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Астон Вилла


Начало текущего сезона в исполнении команды из Бирмингема вызывало достаточно много вопросов, и в конечном итоге коллектив под руководством Стивена Джеррарда оказался в тупиковой ситуации. Возникла необходимость сменить тренера непосредственно по ходу сезона, что, как известно, никогда не проходит бесследно. Именно таким образом в АПЛ вновь вернулся испанский специалист Унаи Эмери, который не имел успеха во главе «Вильярреала» в начале футбольного года, но со «львами» с первой же попытки разбил «Манчестер Юнайтед» на своем поле в чемпионате (3:1).

Безусловно, уже через несколько дней после этого триумфа «Вилла» бесславно вылетела из Кубка английской лиги от все тех же «Красных дьяволов» (2:4), но с учетом событий в начале сезона для этой команды кубковые турниры выглядят явно лишней нагрузкой. Эмери затем добыл вторую победу кряду в чемпионате, над «Брайтоном» (2:1), и с тем его команда ушла на длительную паузу из-за начала чемпионата мира-2022 в Катаре. Очевидно, что время вынужденного простоя в официальных матчах нужно было чем-то занять помимо обычного тренировочного процесса, поэтому бирмингемцы сыграли четыре товарищеских матча против далеко не самых сильных соперников, если не считать лондонский «Челси» (1:0). К слову, Эмери еще и успел за это время проиграть своему бывшему клубу (0:1).

Ливерпуль


«Ливерпуль» не стал утруждать себя проведением большого количества контрольных поединков, так как на молодых исполнителей Юрген Клопп может наблюдать и на тренировках академии, а вот насобирать достаточную обойму основных исполнителей без учета травмированных футболистов и тех, кто защищал цвета своих национальных команд на мундиале в Катаре, было бы достаточно проблематично. Тем не менее, «красные» провели пару двухсторонок с привлекательными вывесками против «Милана» (4:1) и «Лиона» (1:3), благодаря которым надеялись подготовиться к кубковой игре против «Манчестер Сити», которую организаторы решили втиснуть в и без того непростой график грандов в этот рождественский период.

Как итог, зрители стали свидетелями достаточно постной по содержанию, но хотя бы результативной игры в очередном противостоянии двух именитых специалистов. «Ливерпуль» таким образом сбросил с себя балласт в виде необходимости учувствовать в одном из кубовых состязаний в весенней части сезона. И судя по тому, как неудачно стартовали «красные» в текущей кампании, Клопп определенно нащупал потолок возможностей своей команды, и поэтому теперь практически каждая его пресс-конференция содержит в себе призыв к владельцам вливать как можно больше денег в проект. Впрочем, в битве денежными мешками «Вилла» вряд ли будет сильно уступать «красным», однако без лучшего голкипера чемпионата мира-2022 в Катаре ей будет очень непросто.

Ориентировочные составы


«Астон Вилла»: Ольсен – Динь, Мингс, Конса, Кэш – Дуглас Луис, Камара, Макгинн – Бэйли, Ингс, Буэндия.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тиаго, Фабиньо, Хендерсон – Карвалью, Нуньес, Салах.

Не сыграют: Диего Карлос, Рэмси, Мартинес – Артур, Джонс, Луис Диас, Жота, Милнер, Фирмино.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Клоппа продолжит победный путь. Нашей ставкой будет позиция – «Ливерпуль» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.44 по линии Parimatch.

26 декабря, понедельник

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»
Бирмингем. «Вилла Парк». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла прогнозы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Астон Вилла - Ливерпуль Ливерпуль
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я иностранец, но я не тупой»
Футбол | 25 декабря 2022, 14:40 5
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я иностранец, но я не тупой»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я иностранец, но я не тупой»

Хорватский специалист – о теме судейства

Федерико БЕРНАРДЕСКИ: «Роналду заслужил завершить карьеру иначе»
Футбол | 25 декабря 2022, 09:39 6
Федерико БЕРНАРДЕСКИ: «Роналду заслужил завершить карьеру иначе»
Федерико БЕРНАРДЕСКИ: «Роналду заслужил завершить карьеру иначе»

Бывший хавбек «Ювентуса» – о перспективах Криштиану

Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Футбол | 25.12.2022, 04:57
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Футбол | 24.12.2022, 18:59
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
Бокс | 25.12.2022, 02:13
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
25.12.2022, 11:15 2
Футбол
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
24.12.2022, 23:59 22
Футбол
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
23.12.2022, 18:59
Теннис
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 21
Футбол
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
24.12.2022, 20:30 1
Бокс
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
24.12.2022, 03:24 1
Война
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
24.12.2022, 06:05
Другие виды
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
24.12.2022, 12:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности