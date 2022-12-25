В понедельник, 26 декабря, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч семнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашира прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Астон Вилла



Начало текущего сезона в исполнении команды из Бирмингема вызывало достаточно много вопросов, и в конечном итоге коллектив под руководством Стивена Джеррарда оказался в тупиковой ситуации. Возникла необходимость сменить тренера непосредственно по ходу сезона, что, как известно, никогда не проходит бесследно. Именно таким образом в АПЛ вновь вернулся испанский специалист Унаи Эмери, который не имел успеха во главе «Вильярреала» в начале футбольного года, но со «львами» с первой же попытки разбил «Манчестер Юнайтед» на своем поле в чемпионате (3:1).

Безусловно, уже через несколько дней после этого триумфа «Вилла» бесславно вылетела из Кубка английской лиги от все тех же «Красных дьяволов» (2:4), но с учетом событий в начале сезона для этой команды кубковые турниры выглядят явно лишней нагрузкой. Эмери затем добыл вторую победу кряду в чемпионате, над «Брайтоном» (2:1), и с тем его команда ушла на длительную паузу из-за начала чемпионата мира-2022 в Катаре. Очевидно, что время вынужденного простоя в официальных матчах нужно было чем-то занять помимо обычного тренировочного процесса, поэтому бирмингемцы сыграли четыре товарищеских матча против далеко не самых сильных соперников, если не считать лондонский «Челси» (1:0). К слову, Эмери еще и успел за это время проиграть своему бывшему клубу (0:1).

Ливерпуль



«Ливерпуль» не стал утруждать себя проведением большого количества контрольных поединков, так как на молодых исполнителей Юрген Клопп может наблюдать и на тренировках академии, а вот насобирать достаточную обойму основных исполнителей без учета травмированных футболистов и тех, кто защищал цвета своих национальных команд на мундиале в Катаре, было бы достаточно проблематично. Тем не менее, «красные» провели пару двухсторонок с привлекательными вывесками против «Милана» (4:1) и «Лиона» (1:3), благодаря которым надеялись подготовиться к кубковой игре против «Манчестер Сити», которую организаторы решили втиснуть в и без того непростой график грандов в этот рождественский период.

Как итог, зрители стали свидетелями достаточно постной по содержанию, но хотя бы результативной игры в очередном противостоянии двух именитых специалистов. «Ливерпуль» таким образом сбросил с себя балласт в виде необходимости учувствовать в одном из кубовых состязаний в весенней части сезона. И судя по тому, как неудачно стартовали «красные» в текущей кампании, Клопп определенно нащупал потолок возможностей своей команды, и поэтому теперь практически каждая его пресс-конференция содержит в себе призыв к владельцам вливать как можно больше денег в проект. Впрочем, в битве денежными мешками «Вилла» вряд ли будет сильно уступать «красным», однако без лучшего голкипера чемпионата мира-2022 в Катаре ей будет очень непросто.

Ориентировочные составы



«Астон Вилла»: Ольсен – Динь, Мингс, Конса, Кэш – Дуглас Луис, Камара, Макгинн – Бэйли, Ингс, Буэндия.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тиаго, Фабиньо, Хендерсон – Карвалью, Нуньес, Салах.

Не сыграют: Диего Карлос, Рэмси, Мартинес – Артур, Джонс, Луис Диас, Жота, Милнер, Фирмино.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Клоппа продолжит победный путь. Нашей ставкой будет позиция – «Ливерпуль» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.44 по линии Parimatch.

26 декабря, понедельник