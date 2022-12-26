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26 декабря 2022, 21:32 |
106
0

АПЛ. Ливерпуль на выезде разобрался с Астон Виллой

Уверенная победа команды Юргена Клоппа

26 декабря 2022, 21:32 |
106
0
АПЛ. Ливерпуль на выезде разобрался с Астон Виллой
ФК Ливерпуль

Сегодня, 26 декабря «Ливерпуль» в матче 17-го тура АПЛ на выезде уверенно обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1. Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон в этом матче стал рекордсменом АПЛ по ассистам среди защитников.

«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 1:3
Голы: Уоткинс 59 – Салах 5, Ван Дейк 37, Байчетич 81

«Астон Вилла» – Ольсен, Янг, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Буэндиа (Ингз, 86), Камара (Коутиньо, 86), Дуглас Луис, Уоткинс, Бэйли (Дендонкер, 86).

«Ливерпуль» – Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 79), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 79), Тиаго Алькантара (Кейта, 67), Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Эллиотт, 67), Салах, Нуньес (Доук, 88).

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Источник Sport.ua
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