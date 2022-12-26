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26 декабря 2022, 22:32 |
239
0

Астон Вилла – Ливерпуль – 1:3. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 17-го тура АПЛ

26 декабря 2022, 22:32 |
239
0
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФК Ливерпуль

Сегодня, 26 декабря «Ливерпуль» в 17-м туре АПЛ на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1.

«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 1:3
Голы: Уоткинс 59 – Салах 5, Ван Дейк 37, Байчетич 81

«Астон Вилла» – Ольсен, Янг, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Буэндиа (Ингз, 86), Камара (Коутиньо, 86), Дуглас Луис, Уоткинс, Бэйли (Дендонкер, 86).

«Ливерпуль» – Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 79), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 79), Тиаго Алькантара (Кейта, 67), Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Эллиотт, 67), Салах, Нуньес (Доук, 88).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Байчетич (Ливерпуль).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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