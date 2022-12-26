Сегодня, 26 декабря «Ливерпуль» в 17-м туре АПЛ на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1.

«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 1:3

Голы: Уоткинс 59 – Салах 5, Ван Дейк 37, Байчетич 81

«Астон Вилла» – Ольсен, Янг, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Буэндиа (Ингз, 86), Камара (Коутиньо, 86), Дуглас Луис, Уоткинс, Бэйли (Дендонкер, 86).

«Ливерпуль» – Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 79), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 79), Тиаго Алькантара (Кейта, 67), Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Эллиотт, 67), Салах, Нуньес (Доук, 88).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: