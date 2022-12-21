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Франция
21 декабря 2022, 18:46 | Обновлено 21 декабря 2022, 18:59
980
0

Источник: ПСЖ рассмотрит вариант продажи Мбаппе летом

Килиан Мбаппе все же перейдет в «Реал»?

21 декабря 2022, 18:46 | Обновлено 21 декабря 2022, 18:59
980
0
Источник: ПСЖ рассмотрит вариант продажи Мбаппе летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лучший бомбардир чемпионата мира в Катаре Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» следующим летом. Об сообщил инсайдер Бен Джекобс. При этом трансферная стоимость Мбаппе будет соизмерима с уровнем его игры.

Джекобс сообщает, что руководство «ПСЖ» убедило француза переподписать контракт до 2025 года, чтобы сохранить стоимость форварда. Безусловно, «ПСЖ» будет прилагать усилия, чтобы как можно дольше удерживать свой главный актив, но при желании Мбаппе уйти – готовы его отпустить за адекватную цену.

Напомним, что минувшим летом Килиан Мбаппе практически согласовал переход в «Реал» более чем за 200 миллионов евро, но в последний момент трансфер не состоялся, а игрок объявил, что останется в Париже.

Отметим, что Мбаппе уже приступил к тренировкам с парижским клубом после чемпионата мира.

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Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник Sport.ua
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