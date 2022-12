Источник: ПСЖ рассмотрит вариант продажи Мбаппе летом

Лучший бомбардир чемпионата мира в Катаре Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» следующим летом. Об сообщил инсайдер Бен Джекобс. При этом трансферная стоимость Мбаппе будет соизмерима с уровнем его игры.

Джекобс сообщает, что руководство «ПСЖ» убедило француза переподписать контракт до 2025 года, чтобы сохранить стоимость форварда. Безусловно, «ПСЖ» будет прилагать усилия, чтобы как можно дольше удерживать свой главный актив, но при желании Мбаппе уйти – готовы его отпустить за адекватную цену.

Напомним, что минувшим летом Килиан Мбаппе практически согласовал переход в «Реал» более чем за 200 миллионов евро, но в последний момент трансфер не состоялся, а игрок объявил, что останется в Париже.

Firm denials to reports Kylian Mbappe will tell PSG he is leaving at the end of the season and do so before the New Year. PSG position with Mbappe is clear: there will be no January exit and a summer move will only be sanctioned at the right price. pic.twitter.com/Z4bksdNdQp