Мбаппе или Винисиус? Анчелотти выбрал пенальтиста в составе Реала
Наставник мадридской команды прокомментировал свое решение
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился с тем футболистом, который будет пробивать пенальти в оставшихся матчах текущего сезона.
Сообщается, что специалист рассматривал три кандидатуры – Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. В итоге выбор остановился на бразильском футболисте, который в этом сезоне реализовал четыре из четырех пенальти:
«В этом сезоне мы не реализовали три пенальти и это меня беспокоит. Я должен взять на себя ответственность за то, кто должен их пробивать», – прокомментировал свое решение Анчелотти.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании – в активе клуба 43 балла. Винисиус в этом сезоне провел за мадридский клуб 21 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может возглавить итальянскую «Рому» в следующем сезоне.
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