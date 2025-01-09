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  4. Мбаппе или Винисиус? Анчелотти выбрал пенальтиста в составе Реала
Испания
09 января 2025, 14:32 |
273
0

Мбаппе или Винисиус? Анчелотти выбрал пенальтиста в составе Реала

Наставник мадридской команды прокомментировал свое решение

09 января 2025, 14:32 |
273
0
Мбаппе или Винисиус? Анчелотти выбрал пенальтиста в составе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился с тем футболистом, который будет пробивать пенальти в оставшихся матчах текущего сезона.

Сообщается, что специалист рассматривал три кандидатуры – Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. В итоге выбор остановился на бразильском футболисте, который в этом сезоне реализовал четыре из четырех пенальти:

«В этом сезоне мы не реализовали три пенальти и это меня беспокоит. Я должен взять на себя ответственность за то, кто должен их пробивать», – прокомментировал свое решение Анчелотти.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании – в активе клуба 43 балла. Винисиус в этом сезоне провел за мадридский клуб 21 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может возглавить итальянскую «Рому» в следующем сезоне.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
Микола Титюк Источник: Footmercato
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