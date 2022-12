Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

После того, как игра перешла к серии пенальти голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес использовал серию хитрых и даже немного грязных приемов, чтобы попытаться лишить соперника уверенности.



В случае с Кингсли Команом, Мартинес заставил польского арбитра Шимона Марциняка проверить положение мяча, чтобы отвлечь пробивающего футболиста. Следствием этого стал сейв вратаря.

With Coman, Martinez is pushing a little bit harder, forcing the referee to politely intervene.



Again, he gets the referee to check ball placement, and elicits a compliant response.



Now, Martinez knows he commands the penalty area & he can fully get to work. 5/ pic.twitter.com/HNMECNeiXk — Geir Jordet (@GeirJordet) December 19, 2022

Эмилиано не спешил отдавать мяч следующему игроку сборной Франции, и когда Тчуамени подошел к отметке, отбросил его в сторону. Орельену пришлось лишь развести руками и идти за мячом, что также повлияло на его самообладание. Результатом стал промах.

Emi Martinez is an elite shithouser. He threw the ball away so Tchouameni had to go fetch it which got him all mad, frustrated and drained of composure. He missed his penalty. pic.twitter.com/tkL6qbRbkS — Le Samouraï (@Nerdotect) December 19, 2022

Мартинесу этого показалось мало и он даже пошел в стычку с Коло Муани, за что уже получил желтую карточку от арбитра.

Emi Martinez’ mind games are big, unpredictable & calculated. He is the Machiavelli of football and has stimulated others to copy him & to create counter moves against him.



With this display at the world's biggest stage, I'm curious to see how this will evolve going forward. 11/ pic.twitter.com/rZkMqXMZNE — Geir Jordet (@GeirJordet) December 19, 2022



После матча многие эксперты заявили, что подобные действия Эмилиано Мартинеса – гениальность на грани жульничества, а Шимон Марциняк показал себя как недостаточно квалифицированный арбитр, который допустил эти манипуляции и давление на соперников.