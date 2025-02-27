Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Эмполи – 1:1 (пен. 2:4). Провал зебр. Видео голов и обзор матча
Кубок Италии
Ювентус
26.02.2025 22:00 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 февраля 2025, 01:49 | Обновлено 27 февраля 2025, 02:58
66
0

Ювентус – Эмполи – 1:1 (пен. 2:4). Провал зебр. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии

27 февраля 2025, 01:49 | Обновлено 27 февраля 2025, 02:58
66
0
Ювентус – Эмполи – 1:1 (пен. 2:4). Провал зебр. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля лидер Серии А «Ювентус» провел поединок против «Эмполи» в 1/4 финала Кубка Италии.

Матч был проведен на «Альянц Стэдиум» в Турине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основного времени командам не хватило, чтобы определить победителя в матче. Первым в футбольном противостоянии отличилось «Эмполи», однако во втором тайме хозяева сравняли. Дело дошло до серии пенальти, в которой неожиданно прошли именно гости.

В полуфинал турнира «Эмполи» сыграет два поединка против «Болоньи».

Кубок Италии 2024/25. 1/4 финала, 27 февраля

Ювентус – Эмполи – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Кефрен Тюрам, 66 – Малех, 24

Видеообзор матча:

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Марьянуччи (Эмполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Либерато Кэкачей (Эмполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Локателли (Ювентус).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Куаме (Эмполи).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Рандал Коло-Муани (Ювентус).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Лиам Хендерсон (Эмполи).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Кефрен Тюрам-Юльен (Ювентус).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Мале (Эмполи).
По теме:
Стад Бриошен – ПСЖ – 0:7. Французское издевательство. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
Ювентус опозорился и вылетел из Кубка, проиграв Эмполи в серии пенальти
Ювентус Эмполи Кубок Италии по футболу серия пенальти Виктор Коваленко видео голов и обзор Хефрен Тюрам
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Футбол | 26 февраля 2025, 10:32 3
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»

Джон Уильямс – о дисквалификации украинца

Вест Хэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 27 февраля 2025, 01:03 0
Вест Хэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 27 февраля в 22:00 по Киеву

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Бокс | 26.02.2025, 08:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика. Не уступает ни в чем»
Бокс | 26.02.2025, 04:04
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика. Не уступает ни в чем»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика. Не уступает ни в чем»
Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента
Футбол | 26.02.2025, 20:07
Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента
Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 12
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
26.02.2025, 09:30 4
Бокс
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
26.02.2025, 00:25 27
Теннис
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05 1
Футбол
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 9
Футбол
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
25.02.2025, 21:16 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем