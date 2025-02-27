Ювентус – Эмполи – 1:1 (пен. 2:4). Провал зебр. Видео голов и обзор матча
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27 февраля лидер Серии А «Ювентус» провел поединок против «Эмполи» в 1/4 финала Кубка Италии.
Матч был проведен на «Альянц Стэдиум» в Турине.
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Основного времени командам не хватило, чтобы определить победителя в матче. Первым в футбольном противостоянии отличилось «Эмполи», однако во втором тайме хозяева сравняли. Дело дошло до серии пенальти, в которой неожиданно прошли именно гости.
В полуфинал турнира «Эмполи» сыграет два поединка против «Болоньи».
Кубок Италии 2024/25. 1/4 финала, 27 февраля
Ювентус – Эмполи – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Кефрен Тюрам, 66 – Малех, 24
Видеообзор матча:
События матча
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