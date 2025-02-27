27 февраля лидер Серии А «Ювентус» провел поединок против «Эмполи» в 1/4 финала Кубка Италии.

Матч был проведен на «Альянц Стэдиум» в Турине.

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Основного времени командам не хватило, чтобы определить победителя в матче. Первым в футбольном противостоянии отличилось «Эмполи», однако во втором тайме хозяева сравняли. Дело дошло до серии пенальти, в которой неожиданно прошли именно гости.

В полуфинал турнира «Эмполи» сыграет два поединка против «Болоньи».

Кубок Италии 2024/25. 1/4 финала, 27 февраля

Ювентус – Эмполи – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Кефрен Тюрам, 66 – Малех, 24

Видеообзор матча: