Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Эмполи. Прогноз и анонс на 1/4 финала Кубка Италии
Кубок Италии
Ювентус
26.02.2025 22:00 - : -
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 февраля 2025, 06:54 | Обновлено 26 февраля 2025, 06:55
17
0

Ювентус – Эмполи. Прогноз и анонс на 1/4 финала Кубка Италии

Поединок состоится 26 февраля в 22:00 по Киеву

26 февраля 2025, 06:54 | Обновлено 26 февраля 2025, 06:55
17
0
Ювентус – Эмполи. Прогноз и анонс на 1/4 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором Ювентус встретится с Эмполи. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в прошлом сезоне вышла из затяжного спада. Причем она не только поднялась на 3-е место в Кальчо, но и взяла кубок. Впрочем, к тому моменту обстановка была настолько накалена, что даже титул не сохранил пост для Аллегри, более того, он был уволен досрочно. А летом пришел не только новый тренер, Тиаго Мотта, но и состав без жалости и экономии в плане денег обновили.

Вот только утверждать, что это пошло на пользу результатам, сложно. Да, итальянцы вернулись в Лигу чемпионов и вышли там в плей-офф. С ПСВ после домашней победы в Эйндховене позволили хозяевам взять реванш, а в экстра-тайме уступили окончательно 1:3. Но в Серии А половина матчей приносила ничьи, так что сложно претендовать на что-то больше, чем 4-е место в таблице. Даже Кальяри обыграли в прошлом туре минимально, 0:1.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Эмполи

Клуб меняет тренеров, но не результаты. Все так же идет борьба за выживание, но при этом получается набирать достаточно очков, чтобы оставаться в Серии А. В прошлом сезоне всего было взято 36, но при этом главное, что Фрозиноне собрал 35, и проиграл спор за спасительное 17-е место. Сейчас, уже при д'Аверсе, футболисты все так же балансируют на грани зоны вылета. И зимой ситуация все хуже. Даже кризисная Аталанта разгромила команду в прошлом туре 0:5.

Отдушиной при этом становится кубок. Давно в нем команда не забиралась так далеко. Пройдено не только Катандзаро, но и Торино, а в декабре по пенальти аутсайдер пары выбил и Фиорентину. Причем добился этого результата во Флоренции.

Статистика личных встреч

Февраль для клубов начался с разгромной победы в Турине хозяев. Но до нее они дважды заканчивали вничью с этим андердогом.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят крест на гостях. Они добились несколько неожиданных успехов в розыгрыше. Но в Турине хозяева выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
26 февраля 2025 -
22:00
Эмполи
Фора Ювентуса (-1.5) 1.89 Сделать ставку
По теме:
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Ювентус Эмполи Кубок Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Бокс | 25 февраля 2025, 10:05 2
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»

Александр указал на лишний вес конголезского боксера

Кому понадобились пенальти? Клуб 4-й лиги Франции вышел в полуфинал Кубка
Футбол | 26 февраля 2025, 05:56 0
Кому понадобились пенальти? Клуб 4-й лиги Франции вышел в полуфинал Кубка
Кому понадобились пенальти? Клуб 4-й лиги Франции вышел в полуфинал Кубка

Результаты 1/4 финала Кубка Франции за 25 февраля: Канн одолел Генгам, Реймс прошел Анже

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Футбол | 25.02.2025, 12:05
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
Теннис | 26.02.2025, 00:25
Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Футбол | 25.02.2025, 08:22
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
24.02.2025, 22:55 1
Бокс
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
24.02.2025, 21:14 2
Баскетбол
Усик признался, о чем говорил с Джошуа во время вечера бокса в Эр-Рияде
Усик признался, о чем говорил с Джошуа во время вечера бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 01:18
Бокс
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18 1
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
25.02.2025, 07:45 31
Футбол
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
24.02.2025, 09:59 8
Футбол
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем