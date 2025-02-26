Ювентус – Эмполи. Прогноз и анонс на 1/4 финала Кубка Италии
Поединок состоится 26 февраля в 22:00 по Киеву
26 февраля на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором Ювентус встретится с Эмполи. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ювентус
Команда в прошлом сезоне вышла из затяжного спада. Причем она не только поднялась на 3-е место в Кальчо, но и взяла кубок. Впрочем, к тому моменту обстановка была настолько накалена, что даже титул не сохранил пост для Аллегри, более того, он был уволен досрочно. А летом пришел не только новый тренер, Тиаго Мотта, но и состав без жалости и экономии в плане денег обновили.
Вот только утверждать, что это пошло на пользу результатам, сложно. Да, итальянцы вернулись в Лигу чемпионов и вышли там в плей-офф. С ПСВ после домашней победы в Эйндховене позволили хозяевам взять реванш, а в экстра-тайме уступили окончательно 1:3. Но в Серии А половина матчей приносила ничьи, так что сложно претендовать на что-то больше, чем 4-е место в таблице. Даже Кальяри обыграли в прошлом туре минимально, 0:1.
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Эмполи
Клуб меняет тренеров, но не результаты. Все так же идет борьба за выживание, но при этом получается набирать достаточно очков, чтобы оставаться в Серии А. В прошлом сезоне всего было взято 36, но при этом главное, что Фрозиноне собрал 35, и проиграл спор за спасительное 17-е место. Сейчас, уже при д'Аверсе, футболисты все так же балансируют на грани зоны вылета. И зимой ситуация все хуже. Даже кризисная Аталанта разгромила команду в прошлом туре 0:5.
Отдушиной при этом становится кубок. Давно в нем команда не забиралась так далеко. Пройдено не только Катандзаро, но и Торино, а в декабре по пенальти аутсайдер пары выбил и Фиорентину. Причем добился этого результата во Флоренции.
Статистика личных встреч
Февраль для клубов начался с разгромной победы в Турине хозяев. Но до нее они дважды заканчивали вничью с этим андердогом.
Прогноз
Букмекерские конторы ставят крест на гостях. Они добились несколько неожиданных успехов в розыгрыше. Но в Турине хозяева выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,89).
22:00
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