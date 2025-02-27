Ювентус опозорился и вылетел из Кубка, проиграв Эмполи в серии пенальти
Эмполи прошел туринский клуб и пробился в полуфинал турнира, где сыграет с Болоньей
27 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Ювентус и Эмполи.
Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, поэтому полуфиналист определился в серии пенальти, где сильнее оказались гости – 4:2.
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Эмполи пробился в полуфинал турнира, став последним участником этой стадии. Следующем соперником команды будет Болонья, а в еще одном матче 1/2 финала сойдутся Милан и Интер.
Голы в основное время забили Кепрен Тюрам (Ювентус) и Юсеф Малех (Эмполи). В серии пенальти игроки Эмполи забили все четыре удара, а у туринцев смазали с точки Душан Влахович и Кенан Йылдыз.
Украинский хавбек синих Виктор Ковалено провел весь поединок на скамейке запасных.
Кубок Италии 2024/25. 1/4 финала, 27 февраля
Ювентус – Эмполи – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: К. Тюрам, 66 – Малех, 24
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