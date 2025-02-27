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Испания
27 февраля 2025, 18:34 | Обновлено 27 февраля 2025, 19:22
578
0

Лунин попал в символическую команду первых матчей 1/2 финала Кубка Испании

SofaScore отметил отличную игру украинца в матче с «Реал Сосьедад»

27 февраля 2025, 18:34 | Обновлено 27 февраля 2025, 19:22
578
0
Лунин попал в символическую команду первых матчей 1/2 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Статистический портал SofaScore показал символическую команду первых матчей 1/2 финала Кубка Испании.

В ней нашлось место и украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину. Его игру оценили в 8.9 баллов из 10 возможных, оценку выше получил только бразильский вингер «Барселоны» Равинья.

Андрей в матче с «Реалом Сосьедад» соверишл 6 сейвов, не пропустил ни гола. По версии все того ж SofaScore 26-летний футболист стал игроком матча.

Ранее сообщалось о том, что умер экс-игрок мадридского «Реала», который выигрывал Лигу чемпионов.

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Андрей Лунин Пау Кубарси Орельен Тчуамени Иньиго Мартинес Френки де Йонг Браис Мендес Педри Джуд Беллингем Рафинья Диас Хулиан Альварес Александер Серлот Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид Кубок Испании по футболу SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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