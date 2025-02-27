Лунин попал в символическую команду первых матчей 1/2 финала Кубка Испании

Статистический портал SofaScore показал символическую команду первых матчей 1/2 финала Кубка Испании.

В ней нашлось место и украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину. Его игру оценили в 8.9 баллов из 10 возможных, оценку выше получил только бразильский вингер «Барселоны» Равинья.

Андрей в матче с «Реалом Сосьедад» соверишл 6 сейвов, не пропустил ни гола. По версии все того ж SofaScore 26-летний футболист стал игроком матча.

Ранее сообщалось о том, что умер экс-игрок мадридского «Реала», который выигрывал Лигу чемпионов.