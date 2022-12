Мбаппе - второй игрок в истории, оформивший хет-трик в финале ЧМ

В матче финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией форвард французов Килиан Мбаппе оформил хет-трик (два мяча в основное время и гол в овертайме).

Мбаппе стал только вторым игроком в истории чемпионатов мира, кому удалось забить три гола в финале ЧМ. Килиан повторил достижение англичанина Джеффа Херста, который забил три мяча в финале ЧМ-1966.

При этом Мбаппе с четырьмя голами в финалах ЧМ уже стал лучшим бомбардиром решающих матчей чемпионатов мира.

Only two men in World Cup history have scored a hat-trick in the final:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sir Geoff Hurst (1966)

🇫🇷 Kylian Mbappe (2022)



A once in a lifetime achievement. 🎩