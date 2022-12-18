Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе - второй игрок в истории, оформивший хет-трик в финале ЧМ
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 19:44 |
3228
0

Мбаппе - второй игрок в истории, оформивший хет-трик в финале ЧМ

Килиан забил три мяча в финале чемпионата мира

18 декабря 2022, 19:44 |
3228
0
Мбаппе - второй игрок в истории, оформивший хет-трик в финале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией форвард французов Килиан Мбаппе оформил хет-трик (два мяча в основное время и гол в овертайме).

Мбаппе стал только вторым игроком в истории чемпионатов мира, кому удалось забить три гола в финале ЧМ. Килиан повторил достижение англичанина Джеффа Херста, который забил три мяча в финале ЧМ-1966.

При этом Мбаппе с четырьмя голами в финалах ЧМ уже стал лучшим бомбардиром решающих матчей чемпионатов мира.

По теме:
Ждали 36 лет. Аргентина выиграла третий ЧМ, впереди только три сборные
Кто был круче на ЧМ? Мбаппе - лучший бомбардир, Месси - второй
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном ЧМ
Футбол | 18 декабря 2022, 18:28 5
Аргентина установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном ЧМ
Аргентина установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном ЧМ

Аргентинцы заработали уже пять пенальти в семи проведенных в Катаре матчах

Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»
Футбол | 18 декабря 2022, 05:36 3
Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»
Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»

Рустам Худжамов рассказал о пристрастии некоторых футболистов к алкоголю

Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
Футбол | 18.12.2022, 05:50
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
MMA | 18.12.2022, 07:10
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
Наравне с Пеле и Зиданом. Мбаппе встал в один ряд с легендами
Футбол | 18.12.2022, 19:37
Наравне с Пеле и Зиданом. Мбаппе встал в один ряд с легендами
Наравне с Пеле и Зиданом. Мбаппе встал в один ряд с легендами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
16.12.2022, 19:33 14
Футбол
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
17.12.2022, 08:29 2
Бокс
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
17.12.2022, 19:45 1
Футбол
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
16.12.2022, 18:50 6
Футбол
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
17.12.2022, 06:45 31
Война
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
17.12.2022, 11:48 8
Футбол
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
16.12.2022, 18:25 2
Футбол
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
16.12.2022, 18:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности