Мбаппе - второй игрок в истории, оформивший хет-трик в финале ЧМ
Килиан забил три мяча в финале чемпионата мира
В матче финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией форвард французов Килиан Мбаппе оформил хет-трик (два мяча в основное время и гол в овертайме).
Мбаппе стал только вторым игроком в истории чемпионатов мира, кому удалось забить три гола в финале ЧМ. Килиан повторил достижение англичанина Джеффа Херста, который забил три мяча в финале ЧМ-1966.
При этом Мбаппе с четырьмя голами в финалах ЧМ уже стал лучшим бомбардиром решающих матчей чемпионатов мира.
Only two men in World Cup history have scored a hat-trick in the final:— William Hill (@WilliamHill) December 18, 2022
🏴 Sir Geoff Hurst (1966)
🇫🇷 Kylian Mbappe (2022)
A once in a lifetime achievement. 🎩
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