Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он забил 62 гола. Кто стал лучшим бомбардиром в 2024 году
Англия
03 января 2025, 22:37 | Обновлено 03 января 2025, 22:59
296
0

Он забил 62 гола. Кто стал лучшим бомбардиром в 2024 году

Виктор Дьекереш опередил Эрлинга Холанда, Гарри Кейна и Криштиану Роналду

03 января 2025, 22:37 | Обновлено 03 января 2025, 22:59
296
0
Он забил 62 гола. Кто стал лучшим бомбардиром в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Лучшим бомбардиром года стал форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш из Швеции.

Шведский нападающий забил 62 гола, из которых 52 – за свой клуб и 10 – за национальную сборную.

Он значительно опередил других конкурентов, оставив позади Эрлинга Холланда (49 голов), Гарри Кейна (46) и Криштиану Роналду (43).

Декереш вошел в когорту игроков, кому удалось забить более 60 мячей за один год. К этому подобному результату достигли только Лионель Месси (91 гол – в 2012 году), Криштиану Роналду (60+ трижды – 2011, 2013, 2014) и Роберт Левандовски (69 – в 2021 году).

Лучшие бомбардиры в 2024 году

  • 1. Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг Лиссабон) – 62 гола
  • 2. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) – 49
  • 3. Гарри Кейн (Англия, Бавария) – 46
  • 4. Криштиану Роналду (Португалия, Аль-Наср) – 43
  • 5–6. Роберт Левандовски (Польша, Бавария) – 42
  • 5–6. У Лэй (Китай, Шанхай Порт) – 42
  • 7–9. Джонатан Дэвид (Канада, Лилль) – 40
  • 7–9. Рафаэлсон (Вьетнам, Намдинь) – 40
  • 7–9. Аюб Эль-Кааби (Марокко, Олимпиакос) – 40
  • 10. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ/Реал) – 39

По теме:
«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
Отказались от Роналду? ПСЖ определился с трансферными планами
Невероятное усиление. Барселона готовит бесплатные трансферы 3 суперзвезд
бомбардиры лучший бомбардир Виктор Дьекереш Эрлинг Холанд Гарри Кейн Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Роберт Левандовски Джонатан Дэвид Аюб Эль-Кааби Килиан Мбаппе Лионель Месси статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Футбол | 03 января 2025, 15:15 23
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо

20-летний Име Окон получит шанс проявить себя в Турции

Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Бокс | 03 января 2025, 00:45 2
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг

Том Леффлер рассказал, что украинец вернется только за чемпионским титулом

Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Футбол | 03.01.2025, 02:56
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 03.01.2025, 08:23
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
ВИДЕО. Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса в матче против Милана
Футбол | 03.01.2025, 21:53
ВИДЕО. Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса в матче против Милана
ВИДЕО. Кенан Йылдыз открыл счет для Ювентуса в матче против Милана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 6
Бокс
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
02.01.2025, 21:29 2
Биатлон
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
02.01.2025, 14:19 3
Футбол
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 4
Футбол
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
03.01.2025, 08:55 23
Бокс
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем