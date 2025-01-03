Он забил 62 гола. Кто стал лучшим бомбардиром в 2024 году
Виктор Дьекереш опередил Эрлинга Холанда, Гарри Кейна и Криштиану Роналду
Лучшим бомбардиром года стал форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш из Швеции.
Шведский нападающий забил 62 гола, из которых 52 – за свой клуб и 10 – за национальную сборную.
Он значительно опередил других конкурентов, оставив позади Эрлинга Холланда (49 голов), Гарри Кейна (46) и Криштиану Роналду (43).
Декереш вошел в когорту игроков, кому удалось забить более 60 мячей за один год. К этому подобному результату достигли только Лионель Месси (91 гол – в 2012 году), Криштиану Роналду (60+ трижды – 2011, 2013, 2014) и Роберт Левандовски (69 – в 2021 году).
Лучшие бомбардиры в 2024 году
- 1. Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг Лиссабон) – 62 гола
- 2. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) – 49
- 3. Гарри Кейн (Англия, Бавария) – 46
- 4. Криштиану Роналду (Португалия, Аль-Наср) – 43
- 5–6. Роберт Левандовски (Польша, Бавария) – 42
- 5–6. У Лэй (Китай, Шанхай Порт) – 42
- 7–9. Джонатан Дэвид (Канада, Лилль) – 40
- 7–9. Рафаэлсон (Вьетнам, Намдинь) – 40
- 7–9. Аюб Эль-Кааби (Марокко, Олимпиакос) – 40
- 10. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ/Реал) – 39
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