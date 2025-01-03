Он забил 62 гола. Кто стал лучшим бомбардиром в 2024 году

Лучшим бомбардиром года стал форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш из Швеции.

Шведский нападающий забил 62 гола, из которых 52 – за свой клуб и 10 – за национальную сборную.

Он значительно опередил других конкурентов, оставив позади Эрлинга Холланда (49 голов), Гарри Кейна (46) и Криштиану Роналду (43).

Декереш вошел в когорту игроков, кому удалось забить более 60 мячей за один год. К этому подобному результату достигли только Лионель Месси (91 гол – в 2012 году), Криштиану Роналду (60+ трижды – 2011, 2013, 2014) и Роберт Левандовски (69 – в 2021 году).

Лучшие бомбардиры в 2024 году