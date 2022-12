Бензема отказался лететь с Макроном на финальный матч ЧМ-2022

Форвард «Реала» Карим Бензема не прилетит на финальный матч ЧМ-2022, в котором 18 декабря сыграют сборные Франции и Аргентины.

Нападающий отклонил предложение Президента Франции Эммануэля Макрона вместе посетить Катар. По данным прессы, у Бензема неважные отношения с чиновниками французской федерации. Хотя Карим мог лично получить медаль ЧМ-2022, поскольку не был исключен из заявки сборной, несмотря на травму.

Эммануэль Макрон собирается посетить 18 декабря финал чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре и надеется, что его будут сопровождать несколько травмированных игроков сборной Франции. Так, Поль Погба и Н'Голо Канте могут прилететь с Макроном, чтобы посетить решающий матч ЧМ-2022 на стадионе «Лусаил».

Karim Benzema has rejected an invitation from French president Emmanuel Macron to attend the World Cup final, sources have told ESPN. pic.twitter.com/Eo4VGgV2wj