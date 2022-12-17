Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бензема отказался лететь с Макроном на финальный матч ЧМ-2022
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 20:49 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:09
1156
1

Бензема отказался лететь с Макроном на финальный матч ЧМ-2022

18 декабря в финале ЧМ сборная Франции сыграет против команды Аргентины

17 декабря 2022, 20:49 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:09
1156
1
Бензема отказался лететь с Макроном на финальный матч ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Карим Бензема не прилетит на финальный матч ЧМ-2022, в котором 18 декабря сыграют сборные Франции и Аргентины.

Нападающий отклонил предложение Президента Франции Эммануэля Макрона вместе посетить Катар. По данным прессы, у Бензема неважные отношения с чиновниками французской федерации. Хотя Карим мог лично получить медаль ЧМ-2022, поскольку не был исключен из заявки сборной, несмотря на травму.

Эммануэль Макрон собирается посетить 18 декабря финал чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре и надеется, что его будут сопровождать несколько травмированных игроков сборной Франции. Так, Поль Погба и Н'Голо Канте могут прилететь с Макроном, чтобы посетить решающий матч ЧМ-2022 на стадионе «Лусаил».

По теме:
Тренер сборной Марокко: «Мы извлечем уроки из этого чемпионата мира»
Модрич поделился планами дальнейшей карьеры в сборной Хорватии
Он просто топ. Назван лучший игрок матча ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Карим Бензема сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Эммануэль Макрон Аргентина - Франция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ESPN
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая учительница Месси: «Благодарю Бога за то, что учила тебя, Лео»
Футбол | 17 декабря 2022, 16:40 6
Первая учительница Месси: «Благодарю Бога за то, что учила тебя, Лео»
Первая учительница Месси: «Благодарю Бога за то, что учила тебя, Лео»

Моника Домино обратилась к звездному аргентинцу перед финалом ЧМ-2022

Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Война | 17 декабря 2022, 09:59 18
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве

Экс-тренер сборной Украины находился недалеко от взрыва

АНТОНОВ: «Дело Павелко – вершина айсберга. Это позор для нашей страны»
Футбол | 17.12.2022, 19:29
АНТОНОВ: «Дело Павелко – вершина айсберга. Это позор для нашей страны»
АНТОНОВ: «Дело Павелко – вершина айсберга. Это позор для нашей страны»
ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022
Футбол | 17.12.2022, 12:24
ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022
ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Бокс | 17.12.2022, 08:29
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Я бы тоже не полетел вместе с человеком, который любит становится буквой Г перед х..лом.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
16.12.2022, 16:25 14
Футбол
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
16.12.2022, 18:50 4
Футбол
Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ
Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ
15.12.2022, 16:11
Война
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
16.12.2022, 19:33 14
Футбол
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
15.12.2022, 21:24 58
Футбол
Анси-2022. Прима занял 18 место в спринте
Анси-2022. Прима занял 18 место в спринте
15.12.2022, 16:15 3
Биатлон
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
17.12.2022, 06:45 23
Война
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
17.12.2022, 11:48 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности