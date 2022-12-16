Макрон собирается прилететь на финал ЧМ в Катар. С ним Бензема и Погба

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить 18 декабря финал чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре и надеется, что его будут сопровождать несколько травмированных игроков сборной Франции.

Карим Бензема, Поль Погба и Н'Голо Канте могут прилететь с Макроном, чтобы посетить решающий матч ЧМ-2022 на стадионе «Лусаил», в котором сборная Франции сыграет против команды Аргентины.

Амели рассказала: «Я знаю, что Макрон этого хочет, план находится в стадии изучения. Мы посмотрим, может ли все это произойти с точки зрения материально-технического обеспечения и приземления. В любом случае, президент желает взять травмированных игроков сборной Франции на борт, чтобы они могли в полной мере принять участие в этом приключении».

Увидев, как 14 декабря Франция обыграла Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал, Макрон подтвердил, что вернется в Катар для посещения финала, написав в Твиттере: «Спасибо, Блюз. Теперь Кубок!»