Эммануэль МАКРОН: «Франция – фаворит финала, мы победим»

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против Аргентины (18 декабря):

«Я думаю, что мы фавориты, но с каждой игрой Аргентина играет все лучше, так что это команда, которая сильно прогрессирует. На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна.

Я жду, когда Рабьо снова будет в форме, потому что, пусть мы хорошо сыграли с Марокко, многое зависит от состава. Я думаю, мы победим, и что-то мне подсказывает, что в финале будут голы, довольно много голов, смогу сказать точнее в воскресенье утром».

Вчера Франция в полуфинале ЧМ-2022 обыграла Марокко 2:0.