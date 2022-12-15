Эммануэль МАКРОН: «Франция – фаворит финала, мы победим»
Президент Франции – о финале ЧМ-2022
Президент Франции Эммануэль Макрон поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против Аргентины (18 декабря):
«Я думаю, что мы фавориты, но с каждой игрой Аргентина играет все лучше, так что это команда, которая сильно прогрессирует. На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна.
Я жду, когда Рабьо снова будет в форме, потому что, пусть мы хорошо сыграли с Марокко, многое зависит от состава. Я думаю, мы победим, и что-то мне подсказывает, что в финале будут голы, довольно много голов, смогу сказать точнее в воскресенье утром».
Вчера Франция в полуфинале ЧМ-2022 обыграла Марокко 2:0.
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