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  4. Кто оформил дубль? Аль-Иттихад с красивым голом Бензема разбил Аль-Хиляль
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
22.02.2025 20:15 – FT 4 : 1
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
22 февраля 2025, 22:56 | Обновлено 22 февраля 2025, 23:03
299
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Кто оформил дубль? Аль-Иттихад с красивым голом Бензема разбил Аль-Хиляль

Поединок завершился со счетом 4:1, Стивен Бергвейн дважды поразил ворота соперников

22 февраля 2025, 22:56 | Обновлено 22 февраля 2025, 23:03
299
1
Кто оформил дубль? Аль-Иттихад с красивым голом Бензема разбил Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Хиляль.

Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми отличились гости. На 23-й минуте забил Маркос Леонардо.

Но Аль-Иттихад сумел оформить камбек. Вначале ворота соперников поразил Хассан Кадеш, затем дубль положил Стивен Бергвейн. А точку в матче поставил Карим Бензема, который после навеса с углового от Мусса Диаби одним касанием отправил мяч в сетку.

Диаби также отдал ассист на Кадеша. Голевая передача и у известного опорника Н'Голо Канте.

Благодаря этой победе Аль-Иттихад упрочил преимущество в таблице национального первенства – 55 очков. Аль-Хиляль с 48 пунктами располагается на второй позиции.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 21-й тур, 22 февраля

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 4:1

Голы: Кадеш, 29, Бергвейн, 45, 51, Бензема, 86 – Маркос Леонардо, 23

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Стивен Бергвейн Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Маркос Леонардо Н'Голо Канте Мусса Диаби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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WalterBlack
Так розумію в цьому сезоні очікується новий чемпіон в Саудівському чемпіонаті, Бензема швидше за Роналду візьме чемпіонство
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