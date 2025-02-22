Кто оформил дубль? Аль-Иттихад с красивым голом Бензема разбил Аль-Хиляль

22 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Иттихад и Аль-Хиляль.

Поединок прошел на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити в Джидде. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Первыми отличились гости. На 23-й минуте забил Маркос Леонардо.

Но Аль-Иттихад сумел оформить камбек. Вначале ворота соперников поразил Хассан Кадеш, затем дубль положил Стивен Бергвейн. А точку в матче поставил Карим Бензема, который после навеса с углового от Мусса Диаби одним касанием отправил мяч в сетку.

Диаби также отдал ассист на Кадеша. Голевая передача и у известного опорника Н'Голо Канте.

Благодаря этой победе Аль-Иттихад упрочил преимущество в таблице национального первенства – 55 очков. Аль-Хиляль с 48 пунктами располагается на второй позиции.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 21-й тур, 22 февраля

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 4:1

Голы: Кадеш, 29, Бергвейн, 45, 51, Бензема, 86 – Маркос Леонардо, 23

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine