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26 февраля 2025, 01:54 |
168
0

Бензема назвал лучшего футболиста в истории. Не Месси, не КриРо

Легендарный француз выделил бразильца Роналдо

26 февраля 2025, 01:54 |
168
0
Бензема назвал лучшего футболиста в истории. Не Месси, не КриРо
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Обладатель Золотого мяча 2022 француз Карим Бензема назвал лучшего футболиста в истории.

«Я думаю, что каждый может говорить то, что хочет. Если кто-то считает себя лучшим в истории, то так оно и есть. Я не люблю сравнивать игроков, у каждого из них своя история. Но у бразильца Роналдо она просто особенная, лучшая», – сказал Бензема.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Карим Бензема Роналдо
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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