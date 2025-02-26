Бензема назвал лучшего футболиста в истории. Не Месси, не КриРо
Легендарный француз выделил бразильца Роналдо
Обладатель Золотого мяча 2022 француз Карим Бензема назвал лучшего футболиста в истории.
«Я думаю, что каждый может говорить то, что хочет. Если кто-то считает себя лучшим в истории, то так оно и есть. Я не люблю сравнивать игроков, у каждого из них своя история. Но у бразильца Роналдо она просто особенная, лучшая», – сказал Бензема.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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