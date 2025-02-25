Бывший напарник Криштиану Роналду унизил его. Цитата вышла из-под контроля

Бывшие партнеры по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду и Карим Бензема стали героями последнего интернет-скандала между футбольными знаменитостями.

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема отреагировал на заявление нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду о статусе GOAT, раскрыв, кого считает лучшим.

Роналду назвал себя «самым совершенным» игроком в истории, ставя себя выше Месси, Марадоны и Пеле, что вызвало оживленные дискуссии.

CR7 имеет пять «Золотых мячей» и является лучшим бомбардиром в истории «Реала».

В 40 лет он продолжает играть за «Аль-Наср» и стремится к 1000 голов в карьере.

Бензема понимает такую уверенность Роналду, но сказал TNT Sports Brazil:

«Каждый может говорить, что хочет. Если он считает себя лучшим, то так и есть. Но для меня лучший – это Роналдо из Бразилии».