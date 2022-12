Манчестер Сити добился комфортной победы над Жироной

Английский «Манчестер Сити» провел товарищеский поединок с «Жироной» из Испании в рамках подготовки к возобновлению сезона после паузы на ЧМ-2022 в Катаре.

Голы полузащитника Кевина де Брюйне и нападающего Эрлинга Холанда принесли подопечным Хосепа Гвардиолы победу со счетом 2:0.

Товарищеский матч

Манчестер Сити – Жирона – 2:0

Голы: Де Брюйне, 5 (1:0). Холанд, 18 (2:0).

22 декабря «Манчестер Сити» в поединке Кубка английской лиги сыграет с «Ливерпулем».

