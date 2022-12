Фанатик Роналду. Все из-за неудачного прогноза? Морган снова подколол Месси

Во вторник, 13 декабря, завершился матч 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Хорватии. Месси и компания нанесли сокрушительное поражение хорватам со счетом 3:0.

Счет в матче на 34-й минуте игры открыл легендарный аргентинский форвард Лионель Месси после того, как реализовал пенальти.

Журналист Пирс Морган, который известен своей дружбой с Криштиану Роналду, опубликовал короткий твит после реализованного пенальти Месси:

«Месси потрясающий, второй лучший аргентинец [в истории]».

Естественно, Морган намекал на то, что лучшим представителем Аргентины в футболе является Марадона.

Вскоре, после победы Аргентины, Моргану ответил легендарный английский футболист Гари Линекер:

«Все еще спорите? Спрашиваю про величайшего».

Пирсу много времени не потребовалось, чтоб в очередной раз напомнить о Роналду:

«Споров нет. Это Роналду».

Отметим, что ранее Пирс Морган у себя в Twitter спрогнозировал победителя ЧМ-2022: журналист назвал Францию будущим триумфатором чемпионата, а также заявил, что Хорватия пройдет Аргентину в полуфинале. Как видим, этого не произошло.

