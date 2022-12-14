Фанатик Роналду. Все из-за неудачного прогноза? Морган снова подколол Месси
Журналист назвал Лионеля «вторым лучшим аргентинцем»
Во вторник, 13 декабря, завершился матч 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Хорватии. Месси и компания нанесли сокрушительное поражение хорватам со счетом 3:0.
Счет в матче на 34-й минуте игры открыл легендарный аргентинский форвард Лионель Месси после того, как реализовал пенальти.
Журналист Пирс Морган, который известен своей дружбой с Криштиану Роналду, опубликовал короткий твит после реализованного пенальти Месси:
«Месси потрясающий, второй лучший аргентинец [в истории]».
Естественно, Морган намекал на то, что лучшим представителем Аргентины в футболе является Марадона.
Вскоре, после победы Аргентины, Моргану ответил легендарный английский футболист Гари Линекер:
«Все еще спорите? Спрашиваю про величайшего».
Пирсу много времени не потребовалось, чтоб в очередной раз напомнить о Роналду:
«Споров нет. Это Роналду».
Отметим, что ранее Пирс Морган у себя в Twitter спрогнозировал победителя ЧМ-2022: журналист назвал Францию будущим триумфатором чемпионата, а также заявил, что Хорватия пройдет Аргентину в полуфинале. Как видим, этого не произошло.
Messi’s brilliant, 2nd best Argentinian 🐐 👍 https://t.co/EM8O7YlbJ2— Piers Morgan (@piersmorgan) December 13, 2022
Is there still a debate? Asking for a goat.— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) December 13, 2022
There isn’t. It’s Ronaldo. https://t.co/jdZugNbfNl— Piers Morgan (@piersmorgan) December 13, 2022
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