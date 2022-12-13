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  4. Не любит Месси. Пирс Морган дал свой прогноз на победителя ЧМ-2022
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 11:30 |
675
0

Не любит Месси. Пирс Морган дал свой прогноз на победителя ЧМ-2022

Журналист верит в триумф Франции

13 декабря 2022, 11:30 |
675
0
Не любит Месси. Пирс Морган дал свой прогноз на победителя ЧМ-2022
Twitter. Пирс Морган

Журналист Пирс Морган в своем Tiwtter опубликовал прогноз на полуфинальные матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре, а также на триумфатора этого Мундиаля:

«Прогноз: Хорватия обыграет Аргентину, Франция победит Марокко, и Франция обыграет Хорватию в финале и выиграет чемпионат мира».

Отметим, что первый полуфинал ЧМ стартует уже сегодня, 13 декабря. Сборная Аргентины встретится с Хорватией, а завтра, 14 декабря, французы сыграют с марокканцами.

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Источник Sport.ua
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