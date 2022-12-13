Не любит Месси. Пирс Морган дал свой прогноз на победителя ЧМ-2022
Журналист верит в триумф Франции
Журналист Пирс Морган в своем Tiwtter опубликовал прогноз на полуфинальные матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре, а также на триумфатора этого Мундиаля:
«Прогноз: Хорватия обыграет Аргентину, Франция победит Марокко, и Франция обыграет Хорватию в финале и выиграет чемпионат мира».
Отметим, что первый полуфинал ЧМ стартует уже сегодня, 13 декабря. Сборная Аргентины встретится с Хорватией, а завтра, 14 декабря, французы сыграют с марокканцами.
PREDICTION: Croatia will beat Argentina, France will beat Morocco, and France will beat Croatia in the final to win the World Cup.— Piers Morgan (@piersmorgan) December 13, 2022
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