Не любит Месси. Пирс Морган дал свой прогноз на победителя ЧМ-2022

Журналист Пирс Морган в своем Tiwtter опубликовал прогноз на полуфинальные матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре, а также на триумфатора этого Мундиаля:

«Прогноз: Хорватия обыграет Аргентину, Франция победит Марокко, и Франция обыграет Хорватию в финале и выиграет чемпионат мира».

Отметим, что первый полуфинал ЧМ стартует уже сегодня, 13 декабря. Сборная Аргентины встретится с Хорватией, а завтра, 14 декабря, французы сыграют с марокканцами.

PREDICTION: Croatia will beat Argentina, France will beat Morocco, and France will beat Croatia in the final to win the World Cup.