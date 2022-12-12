Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
Аргентина
13.12.2022 21:00 - : -
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 14:55 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:14
1932
0

Аргентина – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Битва титанов: Месси против Модрича

12 декабря 2022, 14:55 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:14
1932
0
Аргентина – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Заряжай на матч Аргентина – Хорватия вместе с Parimatch!

13 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» состоится первый полуфинальный поединок Мундиаля-2022. В 21.00 по киевскому времени сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

Аргентина

Для «альбиселесте» предстоящий полуфинал станет уже шестым на чемпионатах мира. И предыдущие пять аргентинцы неизменно выигрывали. Наверняка Месси и компания захотят продолжить эту приятную во всех отношениях традицию.

В полуфинал ЧМ-2022 сборная Аргентины пробилась на нервах. И не без доли везения. Может, это именно тот случай, когда везет действительно сильнейшим?

Поначалу в четвертьфинальной игре против сборной Нидерландов у подопечных Скалони складывалось все отлично. Они вели в два мяча, и до конца поединка оставалось очень мало времени. Тем не менее, команде ван Гала удалось не только отквитать один мяч, но и восстановить равновесие.

Все решилось в серии послематчевых пенальти, где аргентинцы были хладнокровнее и точнее соперника.

Обе команды в том поединке подарили своим болельщикам массу положительных игровых моментов. Однако подарили и массу нелицеприятных эпизодов, которые принято называть «неспортивным поведением». В том «аттракционе» больше отметились победители, против которых ФИФА открыла дисциплинарное дело. Досталось и сборной Нидерландов. Но им-то, как раз, уже все равно – они закончили с ЧМ-2022.

А вот будут ли серьезные дисциплинарные санкции против некоторых игроков сборной Аргентины, с частности, против Месси и Эмилиано Мартинеса, позволивших себе публично раскритиковать арбитра, а также Отаменди и Паредеса, проявивших неуважение к сопернику, узнаем в день игры с хорватами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Эмилиано Мартинес

Показательным является факт, что и в первом раунде плей-офф – в игре против сборной Австралии – аргентинцы тоже поначалу уверенно вели в счете 2:0, но в конце встречи позволили себе расслабиться. И не без проблем удержали шаткое преимущество 2:1.

То есть, есть четкий повод утверждать, что у команды Скалони есть определенные проблемы с концентрацией на протяжении всего поединка: команда достаточно легко может забивать мячи в чужие ворота, но так же легко может расслабиться и пропустить в собственные.

С другой стороны, четвертьфинал против голландцев продемонстрировал, что с «физикой» у «альбиселесте» более-менее нормально: они не подсели в овертайме и смотрелись свежее своего оппонента.

В контексте сборной Аргентины обязательно нужно «курсивом» упоминать о ее капитане и лидере. Нынешний чемпионат мира для Лионеля Месси станет последним, и 35-летний ветеран хочет провести его на мажорной ноте. Он очень хочет стать чемпионом мира, и делает для этого все возможное.

По всеобщему мнению, катарский Мундиаль Лео проводит на порядок лучше, нежели ЧМ-2014, когда аргентинцы тоже пробились сначала в полуфинал, а затем и в финал. Сейчас вклад Месси в игру команды невозможно переоценить. По системе «гол + пас» в активе Месси шесть очков: четыре гола и две результативные передачи. Месси – первый аргентинец, который отличался на четырех мировых чемпионатах.

Кроме того, Лео по числу забитых мячей на Мундиалях вошел в топ-десятку (у него уже 10 точных ударов, и он наверняка не будет останавливаться на достигнутом). К тому же, Месси побил рекорд великого Марадоны по числу матчей в футболке сборной Аргентины на ЧМ: 24 против 21-го.

Так что Месси наверняка будет делать все и больше, дабы сыграть в финале ЧМ-2022.

Хорватия

«Едут на чемпионат мира, скорее ради участия», - примерно под таким углом зрения многие болельщики и специалисты воспринимали поездку действующего вице-чемпиона мира в Катар.

Действительно, по сравнению с ЧМ-2018, где балканцы произвели настоящий фурор, команда Далича спустя четыре года не казалась уже ни яркой, ни одним из фаворитов турнира. Модрич и компания постарели, им бы хотя бы из группы выйти – таковым был общий лейтмотив ожиданий от игры «шахматных» на Мундиале-2022.

Однако скептики были показательно посрамлены.

Хотя стоит отметить, что выход в плей-офф хорватам дался непросто. Очень непросто.

В стартовом поединке подопечные Далича расписали очень нудную ничью с Марокко – 0:0. Далее был разгром Канады – 4:1. Но в третьей игре (против бельгийцев) – снова бледные нули, которые, впрочем, позволили команде выйти в плей-офф.

Там их ждала Япония. Хорваты первыми пропустили, но нашли в себе силы сравнять счет. Исход противостояния решился в серии пенальти, где героем стал голкипер сборной Хорватии Ливакович.

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович и Деян Ловрен

Он же стал героем и в следующей «лотерейной» серии – в четвертьфинале против сборной Бразилии. В том поединке хорваты снова первыми пропустили (уже в овертайме), но снова нашли в себе силы отыграться и перевести игру в пенальтийную дуэль, где снова блеснул Ливакович.

Как и на ЧМ-2018, так и на турнире в Катаре, бросается в глаза отменная физическая подготовка хорватов. Они уже играли в двух овертаймах, и в плане движения и скорости не уступали своим оппонентам.

Как и раньше, ключевую роль в построениях сборной Хорватии играет Лука Модрич. 37-летний капитан связывает воедино оборону и полузащиту команды. Возможно, он уже не столь ярок, как четыре года назад, но его роль в команде все еще определяющая.

Но все же, в отличие от сборной Аргентины, сборная Хорватии не так зависима от своего лидера. Команда у Далича – более гибка тактически, более строгая с точки зрения построения игры. Может, и не такая эффектная, как соперник по полуфиналу, в созидании, но наверняка захочет пробиться во второй раз подряд в финал чемпионата мира.

Личные встречи

Пока что во взаимоотношениях оппонентов – паритет. Соперники добыли по две победы, один поединок завершился вничью. Последняя по счету очная игра состоялась четыре года назад, на ЧМ-2018, когда Хорватия и Аргентина играли в одной группе. Тогда «шахматные» не оставили ни единого шанса Месси и компании, добыв разгромную победу 3:0. После той встречи легендарный Марадона в сердцах заметил, что, дескать, сожалеет, что Модрич не аргентинец.


Getty Images/Global Images Ukraine. На ЧМ-2018 Хорватия разгромила Аргентину

Прогноз на противостояние

Обе сборные не только опытные и тактически подкованные, но и достаточно возрастные. Средний возраст сборной Хорватии – 27,4 года, а соответствующий показатель аргентинцев и того выше – 27,9 лет. Однако, несмотря на это, обе команды неплохо готовы физически. Не исключено, что исход противостояния не решится в основное время.

Если говорить об игровой дисциплине и защитных редутах, то в данном контексте небольшое преимущество на стороне европейцев. Но вот с точки зрения атакующей мощи, то здесь уже перевес у Месси и компании.

Индивидуальный уровень сборной Аргентины тоже немного выше, нежели соответствующий показатель сборной Хорватии. К тому же, видится, у Лионеля Скалони в «рукаве» больше козырей. В том смысле, что кадровый выбор у наставника латиноамериканской команды все же выше. Ибо у него «длиннее» скамейка для запасных.

Два последних нюанса и склонят, на наш взгляд, чашу весов в пользу «альбиселесте». Предположим, что Аргентина выиграет с преимуществом в один мяч.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес, Лисандро Мартинес, Ромеро, Отаменди, Молина Паредес, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Лаутаро Мартинес, Месси

Хорватия: Ливакович, Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Модрич, Брозович, Ковачич, Перишич, Крамарич, Влашич.

Не сыграют: Акунья (Аргентина) -

13 декабря, вторник

Аргентина – Хорватия
Лусаил. «Лусаил Айконик». 21:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и Суспильне
АРГЕНТИНА – ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:1

Заряжай на матч Аргентина – Хорватия вместе с Parimatch!

По теме:
Златко ДАЛИЧ: «Хорватия играет в скучный футбол? Мы в полуфинале ЧМ»
РОНАЛДО: «Не могу сказать, что Аргентина выиграет ЧМ-2022»
Тренер Аргентины не знает, когда Месси завершит карьеру в сборной
ставки на ЧМ прогнозы ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Хорватии по футболу Аргентина - Хорватия Лионель Месси Лука Модрич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Футбол | 11 декабря 2022, 20:20 5
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста

Аргентинец опубликовал твит всего с пятью словами

Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Футбол | 12 декабря 2022, 10:40 21
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика

Покупателям придется выложить девятизначную сумму

Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
Футбол | 11.12.2022, 20:13
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
Рауль рассказал, какие планы у Реала на фулбека Шахтера
Футбол | 12.12.2022, 14:10
Рауль рассказал, какие планы у Реала на фулбека Шахтера
Рауль рассказал, какие планы у Реала на фулбека Шахтера
ТОП-5 полуфинальных матчей на мундиалях
Футбол | 12.12.2022, 13:30
ТОП-5 полуфинальных матчей на мундиалях
ТОП-5 полуфинальных матчей на мундиалях
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна
ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна
11.12.2022, 08:55 1
Бокс
Побывав в нокдауне, Тео Лопес победил Мартина в элиминаторе WBC
Побывав в нокдауне, Тео Лопес победил Мартина в элиминаторе WBC
11.12.2022, 07:35 2
Бокс
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
10.12.2022, 18:58 59
Футбол
Теофимо Лопес – Сандор Мартин. Как Тео улетел в нокдаун. Видео боя
Теофимо Лопес – Сандор Мартин. Как Тео улетел в нокдаун. Видео боя
11.12.2022, 09:40
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 04:21 2
Футбол
«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
11.12.2022, 03:50 1
Футбол
Артур БЕТЕРБИЕВ: «Помогу Фьюри с Усиком, если ему это будет нужно»
Артур БЕТЕРБИЕВ: «Помогу Фьюри с Усиком, если ему это будет нужно»
12.12.2022, 07:25 9
Бокс
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
10.12.2022, 19:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности