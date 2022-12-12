Заряжай на матч Аргентина – Хорватия вместе с Parimatch!

13 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» состоится первый полуфинальный поединок Мундиаля-2022. В 21.00 по киевскому времени сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

Аргентина

Для «альбиселесте» предстоящий полуфинал станет уже шестым на чемпионатах мира. И предыдущие пять аргентинцы неизменно выигрывали. Наверняка Месси и компания захотят продолжить эту приятную во всех отношениях традицию.

В полуфинал ЧМ-2022 сборная Аргентины пробилась на нервах. И не без доли везения. Может, это именно тот случай, когда везет действительно сильнейшим?

Поначалу в четвертьфинальной игре против сборной Нидерландов у подопечных Скалони складывалось все отлично. Они вели в два мяча, и до конца поединка оставалось очень мало времени. Тем не менее, команде ван Гала удалось не только отквитать один мяч, но и восстановить равновесие.

Все решилось в серии послематчевых пенальти, где аргентинцы были хладнокровнее и точнее соперника.

Обе команды в том поединке подарили своим болельщикам массу положительных игровых моментов. Однако подарили и массу нелицеприятных эпизодов, которые принято называть «неспортивным поведением». В том «аттракционе» больше отметились победители, против которых ФИФА открыла дисциплинарное дело. Досталось и сборной Нидерландов. Но им-то, как раз, уже все равно – они закончили с ЧМ-2022.

А вот будут ли серьезные дисциплинарные санкции против некоторых игроков сборной Аргентины, с частности, против Месси и Эмилиано Мартинеса, позволивших себе публично раскритиковать арбитра, а также Отаменди и Паредеса, проявивших неуважение к сопернику, узнаем в день игры с хорватами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Эмилиано Мартинес

Показательным является факт, что и в первом раунде плей-офф – в игре против сборной Австралии – аргентинцы тоже поначалу уверенно вели в счете 2:0, но в конце встречи позволили себе расслабиться. И не без проблем удержали шаткое преимущество 2:1.

То есть, есть четкий повод утверждать, что у команды Скалони есть определенные проблемы с концентрацией на протяжении всего поединка: команда достаточно легко может забивать мячи в чужие ворота, но так же легко может расслабиться и пропустить в собственные.

С другой стороны, четвертьфинал против голландцев продемонстрировал, что с «физикой» у «альбиселесте» более-менее нормально: они не подсели в овертайме и смотрелись свежее своего оппонента.

В контексте сборной Аргентины обязательно нужно «курсивом» упоминать о ее капитане и лидере. Нынешний чемпионат мира для Лионеля Месси станет последним, и 35-летний ветеран хочет провести его на мажорной ноте. Он очень хочет стать чемпионом мира, и делает для этого все возможное.

По всеобщему мнению, катарский Мундиаль Лео проводит на порядок лучше, нежели ЧМ-2014, когда аргентинцы тоже пробились сначала в полуфинал, а затем и в финал. Сейчас вклад Месси в игру команды невозможно переоценить. По системе «гол + пас» в активе Месси шесть очков: четыре гола и две результативные передачи. Месси – первый аргентинец, который отличался на четырех мировых чемпионатах.

Кроме того, Лео по числу забитых мячей на Мундиалях вошел в топ-десятку (у него уже 10 точных ударов, и он наверняка не будет останавливаться на достигнутом). К тому же, Месси побил рекорд великого Марадоны по числу матчей в футболке сборной Аргентины на ЧМ: 24 против 21-го.

Так что Месси наверняка будет делать все и больше, дабы сыграть в финале ЧМ-2022.

Хорватия

«Едут на чемпионат мира, скорее ради участия», - примерно под таким углом зрения многие болельщики и специалисты воспринимали поездку действующего вице-чемпиона мира в Катар.

Действительно, по сравнению с ЧМ-2018, где балканцы произвели настоящий фурор, команда Далича спустя четыре года не казалась уже ни яркой, ни одним из фаворитов турнира. Модрич и компания постарели, им бы хотя бы из группы выйти – таковым был общий лейтмотив ожиданий от игры «шахматных» на Мундиале-2022.

Однако скептики были показательно посрамлены.

Хотя стоит отметить, что выход в плей-офф хорватам дался непросто. Очень непросто.

В стартовом поединке подопечные Далича расписали очень нудную ничью с Марокко – 0:0. Далее был разгром Канады – 4:1. Но в третьей игре (против бельгийцев) – снова бледные нули, которые, впрочем, позволили команде выйти в плей-офф.

Там их ждала Япония. Хорваты первыми пропустили, но нашли в себе силы сравнять счет. Исход противостояния решился в серии пенальти, где героем стал голкипер сборной Хорватии Ливакович.

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович и Деян Ловрен

Он же стал героем и в следующей «лотерейной» серии – в четвертьфинале против сборной Бразилии. В том поединке хорваты снова первыми пропустили (уже в овертайме), но снова нашли в себе силы отыграться и перевести игру в пенальтийную дуэль, где снова блеснул Ливакович.

Как и на ЧМ-2018, так и на турнире в Катаре, бросается в глаза отменная физическая подготовка хорватов. Они уже играли в двух овертаймах, и в плане движения и скорости не уступали своим оппонентам.

Как и раньше, ключевую роль в построениях сборной Хорватии играет Лука Модрич. 37-летний капитан связывает воедино оборону и полузащиту команды. Возможно, он уже не столь ярок, как четыре года назад, но его роль в команде все еще определяющая.

Но все же, в отличие от сборной Аргентины, сборная Хорватии не так зависима от своего лидера. Команда у Далича – более гибка тактически, более строгая с точки зрения построения игры. Может, и не такая эффектная, как соперник по полуфиналу, в созидании, но наверняка захочет пробиться во второй раз подряд в финал чемпионата мира.

Личные встречи

Пока что во взаимоотношениях оппонентов – паритет. Соперники добыли по две победы, один поединок завершился вничью. Последняя по счету очная игра состоялась четыре года назад, на ЧМ-2018, когда Хорватия и Аргентина играли в одной группе. Тогда «шахматные» не оставили ни единого шанса Месси и компании, добыв разгромную победу 3:0. После той встречи легендарный Марадона в сердцах заметил, что, дескать, сожалеет, что Модрич не аргентинец.



Getty Images/Global Images Ukraine. На ЧМ-2018 Хорватия разгромила Аргентину

Прогноз на противостояние

Обе сборные не только опытные и тактически подкованные, но и достаточно возрастные. Средний возраст сборной Хорватии – 27,4 года, а соответствующий показатель аргентинцев и того выше – 27,9 лет. Однако, несмотря на это, обе команды неплохо готовы физически. Не исключено, что исход противостояния не решится в основное время.

Если говорить об игровой дисциплине и защитных редутах, то в данном контексте небольшое преимущество на стороне европейцев. Но вот с точки зрения атакующей мощи, то здесь уже перевес у Месси и компании.

Индивидуальный уровень сборной Аргентины тоже немного выше, нежели соответствующий показатель сборной Хорватии. К тому же, видится, у Лионеля Скалони в «рукаве» больше козырей. В том смысле, что кадровый выбор у наставника латиноамериканской команды все же выше. Ибо у него «длиннее» скамейка для запасных.

Два последних нюанса и склонят, на наш взгляд, чашу весов в пользу «альбиселесте». Предположим, что Аргентина выиграет с преимуществом в один мяч.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес, Лисандро Мартинес, Ромеро, Отаменди, Молина Паредес, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Лаутаро Мартинес, Месси

Хорватия: Ливакович, Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Модрич, Брозович, Ковачич, Перишич, Крамарич, Влашич.

Не сыграют: Акунья (Аргентина) -

13 декабря, вторник

Аргентина – Хорватия Лусаил. «Лусаил Айконик». 21:00 Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и Суспильне АРГЕНТИНА – ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Даниэле Орсато (Италия) Прогноз Sport.ua – 2:1

Заряжай на матч Аргентина – Хорватия вместе с Parimatch!