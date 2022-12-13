Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Два мяча на счет команды к выстрелу Лионеля Месси приложил нападающий Хулиан Альварес
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Полуфинал.
Аргентина – Хорватия - 3:0
Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, 69
Ливакович, 32, Ковачич, 33
Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина (Фойт, 87) – Мак Аллистер (Корреа, 87), Фернандес, Паредес (Лисандро Мартинес, 62), Де Пауль – Альварес (Дибала, 74), Месси.
Хорватия: Ливакович – Соса (Оршич, 46), Гвардиол, Ловрен, Юранович – Модрич (Майер, 81), Брозович (Петкович, 50), Ковачич – Перишич, Крамарич (Ливая, 72), Пашалич (Влашич, 46).
Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия).
Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).
Удары (в створ): 10 (7) – 12 (2)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 1 – 0.
АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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