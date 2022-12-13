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Чемпионат мира
Аргентина
13.12.2022, FT 3 : 0
Хорватия
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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 22:57 |
2034
15

Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022

Два мяча на счет команды к выстрелу Лионеля Месси приложил нападающий Хулиан Альварес

13 декабря 2022, 22:57 |
2034
15
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Полуфинал.

Аргентина – Хорватия - 3:0

Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

Ливакович, 32, Ковачич, 33

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина (Фойт, 87) – Мак Аллистер (Корреа, 87), Фернандес, Паредес (Лисандро Мартинес, 62), Де Пауль – Альварес (Дибала, 74), Месси.

Хорватия: Ливакович – Соса (Оршич, 46), Гвардиол, Ловрен, Юранович – Модрич (Майер, 81), Брозович (Петкович, 50), Ковачич – Перишич, Крамарич (Ливая, 72), Пашалич (Влашич, 46).

Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).

Удары (в створ): 10 (7) – 12 (2)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 1 – 0.

АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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Avaksi
Був пенальті, чи не було, яка різниця? Щоб грати у фіналі - треба забивати голи! Переміг той, хто був кращий і сильніший.
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+6
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Владислав Антонов
Перемогла сильніша команда, чекаю на Францію з іншої сторони сітки.
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+3
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introvert
Пригадується, як місцеві експерти після першого матчу Аргентини на мундіалі гарантували їй невихід з групи, потім систематично відправляли її додому перед кожним матчем плей-офф... От і перед сьогоднішньою грою більшість місцевих дописувачів закликали Лео зарання пакувати валізу.
Як же так, панове експерти? Невже зненацька підкралася... профнепридатність?))
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0
jugulator
В принципе, я так и думал, что будет 2-0 или 3-0. Аргентина значительно сильнее Аргентины образца 2018 года, а Хорватия значительно слабее себя в 2018-м. Так что все по делу. Аргентина и в 1/4 финала должна была проходить в основное время, но там Лаос тянул за уши Нидерланды.
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0
pol-55
Хорвати так примудро розіграли кутовий,що отримали 2й гол,нуу і ще
цікаво чи ще будуть давати 110млн за Зоро то біш Гвардіолу,коли його пів
поля возив Мессі і в результаті гольова передача.
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0
Lion
Удачи Месси обыграть  партнера по команде....
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0
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barca_messi
Хорвати все одно молодці. В четвірку кращих потрапити теж треба вміти. Але Аргентина топ. Чекаємо Францію у фіналі! 
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-1
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