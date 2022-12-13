Чемпионат мира13 декабря 2022, 23:20 | Обновлено 13 декабря 2022, 23:42
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Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор полуфинала чемпионата мира 2022
13 декабря 2022, 23:20 | Обновлено 13 декабря 2022, 23:42
18904
4
Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 34 мин (пенальти)
ГОЛ! 2:0. Хулиан Альварес, 39 мин
ГОЛ! 3:0. Хулиан Альварес, 69 мин
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
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Комментарии 4
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Месси феномен! Непревзойденный гений футбола!!! В полуфинале, гол и 2 голевых передачи, фантастика!
Не пойму, почему тренер не заменил Месси хотя бы на 80-й минуте. Заменил пол команды, а главному исполнителю пришлось трудиться. К тому же и вышедшие на замену оказались пустым местом. За третий гол Мессии пришлось выложиться, он его сделал сам
Правильніше було б написати бенефіс Аргентини,вони збірна а не команда одного гравця,хоча і Мессі видав хороший матч,але не тільки він один....
Я, конечно, уважаю Месси, и он реально гений. Но почему все лавры опять достаются только ему, бенефис Месси? А как же Альварес, который поучаствовал вл всез 3-х голах: заработал пенальти, забил 2 гола, при чем перевый свой гол практически сделал сам?
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