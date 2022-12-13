Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.

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Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 34 мин (пенальти)

ГОЛ! 2:0. Хулиан Альварес, 39 мин

ГОЛ! 3:0. Хулиан Альварес, 69 мин