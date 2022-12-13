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Чемпионат мира
Аргентина
13.12.2022, FT 3 : 0
Хорватия
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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 20:55 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:58
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105

Аргентина – Хорватия – 3:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма полуфинального поединка чемпионата мира

13 декабря 2022, 20:55 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:58
31951
105
Аргентина – Хорватия – 3:0. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира. Полуфинал.

Аргентина – Хорватия - 3:0

Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

Ливакович, 32, Ковачич, 33

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина (Фойт, 87) – Мак Аллистер (Корреа, 87), Фернандес, Паредес (Лисандро Мартинес, 62), Де Пауль – Альварес (Дибала, 74), Месси.

Запасные: Армани, Рульи, Гомес, Монтьель, Пеццелья, Паласиос, Алмада, Ди Мария, Родригес, Лаутаро Мартинес.

Хорватия: Ливакович – Соса (Оршич, 46), Гвардиол, Ловрен, Юранович – Модрич (Майер, 81), Брозович (Петкович, 50), Ковачич – Перишич, Крамарич (Ливая, 72), Пашалич (Влашич, 46).

Запасные: Грбич, Ивушич, Станишич, Баришич, Эрлич, Будимир, Вида, Шутало, Сучич, Якич.

Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).

Во вторник, 13-го декабря, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором сразятся Аргентина и Хорватия. Матч пройдет в Лусаиле (Катар), на поле стадиона «Лусаил Айконик», начало в 21:00.

Поражение уже в первом матче группового этапа от Саудовской Аравии (1:2), несмотря на свой сенсационный характер, не сломило сборную Аргентины, которая несколькими днями ранее выдала прекрасный триллер в битве против Нидерландов за место в четверке лучших команд мундиаля. Как и будущие соперники, хорваты, коллектив Лионеля Скалони добрался до полуфинала через серию пенальти, однако успех «клетчатых» поражал еще и уровнем соперников – сборной Бразилии. Футболисты Златко Далича еще не проигрывали в текущем розыгрыше, и вряд ли действующие обладатели «серебра» хотят уступать своим предшественникам в этом статусе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 105
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CheMP
ну тут Месси просто без слов...БРАВО!
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+9
Gargantua
учитесь, дети, как надо бить пенальти
а лотерея, лотерея...  если правильный удар то никакой лотереи
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Та не "рвіть сорочку на грудях" ви так! Не Україна ж грає, а дві іноземні збірні. Насолоджуйтесь гарним футболом!
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+7
Показать Скрыть 4 ответа
Рома Кол
Да конечно оборона хорватов сегодня дно
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
сергей богданов
Вот это Месси от души пенальти влупил
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
GREEN DAY belokon
Это максимум хорватов, 0 ударов в створ, за счет чего они хотят в финал? Счет по делу, Месси очень хорош 
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+6
Роман
Футбольний МессіЯ
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+4
maverik
фИНАЛ БУДЕТ АРГЕНТИНА - МАРОККО ...))))
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+3
maverik
Где Хорватия ??? Где ??? Аргентина ЧЕМПИОН !!!
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+3
Serhiy Vyhryst
Гвардіол 110 млн., в Мессі його зробив , значить мінімум 111 млн.
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+3
Avaksi
Якщо з Мессі нічого не станеться, то в наступному матчі він встановить рекорд по зіграним матчам у фінальних частинах ЧС. Обійде Матеуса.
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+3
Злий Глобинець
Хтось тут безапеляційно писав, що Аргентина не має шансів проти хорватів
Ех ви, прогнозьори
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Виктор Ковтун
чистый пенальти !!!!!!!! Орсато жалеет Хорватов !!!
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+3
Lion
Кто-то ждал пенальти......
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Stanislav Matusevych
Цікаво нарід обговорює. Мені тільки незрозуміло, як так могло статися, що двоє неслися один одному назустріч так, що Альварес ледь м'яч повз воротаря встиг проткнути, і раптом Лівакович, виявляється, стояв на місці. Ви машиною точно так же керуєте, без розрахунку гальмівного шляху?
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+2
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Gargantua
когда читаешь эти обсуждления правильности назначения пенальти то понимаешь почему у нас во всем так )
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+2
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сергей богданов
Если честно перед игрой ожидал упорное рубилово, а получилось в одну калитку декласс
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+1
hater of haters
Не знаю як для кого, а для мене Мессі - відкриття турніру
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Сергей Ионов
ще й бразилу цього поставлять фінал судити, щоб потім злити, як того еквадорця, що свою справу зробив  2002
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+1
DK1961
Именно так - спорный пенальти положил начало дальнейшим событиям. Я тоже надеюсь, что французы накажут симулянтов-аргов по полной.
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0
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