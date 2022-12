Неудача за неудачей. Нойер сломал ногу, известны сроки восстановления

Основной вратарь сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу в отпуске.

36-летний голкипер после невыхода сборной Германии из группы на ЧМ-2022 отправился в отпуск кататься на лыжах.

По итогу Нойер получил перелом ноги, вратаря уже прооперировали. Сообщается, что теперь он не сыграет до конца сезона.

Official: Manuel Neuer broke his leg while on holiday and also underwent surgery. His season is over. 🚨🔴 #FCBayern pic.twitter.com/lDwtPXaJNs