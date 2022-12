Конечно, Лео. Назван лучший игрок матча Нидерланды – Аргентина

В поединке 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентина в серии пенальти одолела Нидерланды.

Лучшим игроком встречи по версии ФИФА стал лидер «бело-голубых» Лионель Месси.

Месси записал в свой актив результативный удар с пенальти и голевую передачу, а также реализовал пенальти в послематчевой серии.

Для Месси это уже 9-й раз, когда его признают лучшим игроком матча чемпионата мира, что является рекордным показателем в истории ЧМ.

На ЧМ-2022 Лионель уже забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

