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  4. Так нашли или нет? Преступников, ограбивших дом Стерлинга, не задержали
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 17:51 |
379
0

Так нашли или нет? Преступников, ограбивших дом Стерлинга, не задержали

Английская полиция не может найти грабителей

07 декабря 2022, 17:51 |
379
0
Так нашли или нет? Преступников, ограбивших дом Стерлинга, не задержали
Instagram. Рахим Стерлинг

Английская полиция не может найти грабителей, которые ограбили дом вингера сборной Англии по футболу и «Челси» Рахима Стерлинга.

Вчера, 6 декабря, местные СМИ заявили, что полиция задержала двух потенциальных преступников. Но сегодня, 7 декабря, было выпущено заявление, в котором идется про то, что задержание не связано с расследованием ограбления Стерлинга:

«Эти аресты не связаны с текущим расследованием кражи со взломом. Оно продолжается, по состоянию на 7 декабря задержаний в связи с ним не производилось. Офицеры проводят расследование обстоятельств».

Отметим, что из-за этого происшествия Стерлинг покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре, пропустив матч 1/8 финала против команды Сенегала (3:0).

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сборная Англии по футболу ограбление криминал ЧМ-2022 по футболу Рахим Стерлинг
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Источник The Guardian
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