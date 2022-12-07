Так нашли или нет? Преступников, ограбивших дом Стерлинга, не задержали
Английская полиция не может найти грабителей
Английская полиция не может найти грабителей, которые ограбили дом вингера сборной Англии по футболу и «Челси» Рахима Стерлинга.
Вчера, 6 декабря, местные СМИ заявили, что полиция задержала двух потенциальных преступников. Но сегодня, 7 декабря, было выпущено заявление, в котором идется про то, что задержание не связано с расследованием ограбления Стерлинга:
«Эти аресты не связаны с текущим расследованием кражи со взломом. Оно продолжается, по состоянию на 7 декабря задержаний в связи с ним не производилось. Офицеры проводят расследование обстоятельств».
Отметим, что из-за этого происшествия Стерлинг покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре, пропустив матч 1/8 финала против команды Сенегала (3:0).
Updated statement from Surrey Police. Say ‘at this time’ arrests made yesterday ‘not linked’ to break-in at home of Raheem Sterling. pic.twitter.com/eOJ9xNTach— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) December 7, 2022
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