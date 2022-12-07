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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 15:55 | Обновлено 07 декабря 2022, 15:56
604
0

Полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в ограблении дома Стерлинга

Для задержания воров были задействованы вертолет и кинологический отряд

07 декабря 2022, 15:55 | Обновлено 07 декабря 2022, 15:56
604
0
Полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в ограблении дома Стерлинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Полиция арестовала двух мужчин, которые подозреваются в ограблении дома вингера «Челси» и сборной Англии Рахима Стерлинга.

Сообщается, что для задержания воров были задействованы вертолет и кинологический отряд. Во время вооруженного ограбления дома футболиста в Лондоне в нем находились невеста игрока и трое их детей. Украденное преступниками оценивалось в 300 тысяч фунтов.

Отметим, что из-за этого происшествия Стерлинг покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре, пропустив матч 1/8 финала против команды Сенегала (3:0).

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Рахим Стерлинг криминал сборная Англии по футболу ограбление ЧМ-2022 по футболу
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