Полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в ограблении дома Стерлинга
Для задержания воров были задействованы вертолет и кинологический отряд
Полиция арестовала двух мужчин, которые подозреваются в ограблении дома вингера «Челси» и сборной Англии Рахима Стерлинга.
Сообщается, что для задержания воров были задействованы вертолет и кинологический отряд. Во время вооруженного ограбления дома футболиста в Лондоне в нем находились невеста игрока и трое их детей. Украденное преступниками оценивалось в 300 тысяч фунтов.
Отметим, что из-за этого происшествия Стерлинг покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре, пропустив матч 1/8 финала против команды Сенегала (3:0).
Breaking: Statement from police investigating break-in at home of Raheem Sterling. Say two men arrested on suspicion of attempted burglary in Oxshott area last night & in custody. Helicopter and dog unit deployed. Add enquiries ongoing to 'establish whether there are any links'.'— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) December 7, 2022
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