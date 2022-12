Полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в ограблении дома Стерлинга

Полиция арестовала двух мужчин, которые подозреваются в ограблении дома вингера «Челси» и сборной Англии Рахима Стерлинга.

Сообщается, что для задержания воров были задействованы вертолет и кинологический отряд. Во время вооруженного ограбления дома футболиста в Лондоне в нем находились невеста игрока и трое их детей. Украденное преступниками оценивалось в 300 тысяч фунтов.

Отметим, что из-за этого происшествия Стерлинг покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре, пропустив матч 1/8 финала против команды Сенегала (3:0).

Breaking: Statement from police investigating break-in at home of Raheem Sterling. Say two men arrested on suspicion of attempted burglary in Oxshott area last night & in custody. Helicopter and dog unit deployed. Add enquiries ongoing to 'establish whether there are any links'.'