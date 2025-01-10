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Франция
10 января 2025, 14:19 |
252
0

Воспитанник Арсенала перешел в Монако

Мика Биерет продолжит карьеру в чемпионате Франции

10 января 2025, 14:19 |
252
0
Воспитанник Арсенала перешел в Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Мика Биерет

Выпускник академии лондонского «Арсенала» Мика Биерет подпишет контракт с французским клубом «Монако». Игрок молодежной сборной Дании 2024 год провел в составе «Штурма». Австрийский клуб сперва арендовал футболиста у «Арсенала», а летом выкупил контракт за 4,7 миллиона евро.

Трансфер Биерета обойдется «Монако» в 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов. «Арсенал» получит процент от сумы сделки.

В нынешнем сезоне Мика Биерет провел за «Штурм» 25 матчей во всех турнирах. Забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач. Неудивительно, что игрок с такой результативностью привлек внимание французского топ-клуба.

Ранее сообщалось, что важный игрок «Вест Хэма» заинтересовал «Монако».

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Монако Арсенал Лондон трансферы трансферы Лиги 1 Штурм Грац чемпионат Франции по футболу
Сергій Турчак Источник: The Athletic
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