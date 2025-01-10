Радукану покусали насекомые. Эмма избежала возможного допинг-скандала

Известная британская теннисистка Эмма Радукану столкнулась с агрессивной австралийской фауной. Спортсменку, которая в 2021 году выиграла US Open, покусали комары или муравьи. Несмотря на сильную аллергическую реакцию, Радукану не рискнула применить предложенное лекарство.

Британская теннисистка опасалась, что применение антисептического спрея, предложенного спортсменке, может потом дать положительную реакцию на допинг. Радукану не хотела оказаться в ситуации, в которую попали Ига Свентек и Янник Синнер.

«Я не хотела его принимать. Я не хотела распылять его. Я просто осталась там с опухшей лодыжкой и рукой. Я подумала, что просто буду терпеть, потому что не хочу рисковать», — сказала Радукану.

Эмма Радукану готовиться к старту на Asutralian Open 2025, который пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. В первом раунде британка встретится с 26-й сеяной Екатериной Александровой.

Ранее сообщалось, что известная британка снялась с турнира в Окленде.