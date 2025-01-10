Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Радукану покусали насекомые. Эмма избежала возможного допинг-скандала
Australian Open
10 января 2025, 15:03 | Обновлено 10 января 2025, 15:10
234
2

Радукану покусали насекомые. Эмма избежала возможного допинг-скандала

Чемпионка USO 2021 не лечила последствия укусов из-за страха положительного допинг-теста

10 января 2025, 15:03 | Обновлено 10 января 2025, 15:10
234
2
Радукану покусали насекомые. Эмма избежала возможного допинг-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Известная британская теннисистка Эмма Радукану столкнулась с агрессивной австралийской фауной. Спортсменку, которая в 2021 году выиграла US Open, покусали комары или муравьи. Несмотря на сильную аллергическую реакцию, Радукану не рискнула применить предложенное лекарство.

Британская теннисистка опасалась, что применение антисептического спрея, предложенного спортсменке, может потом дать положительную реакцию на допинг. Радукану не хотела оказаться в ситуации, в которую попали Ига Свентек и Янник Синнер.

«Я не хотела его принимать. Я не хотела распылять его. Я просто осталась там с опухшей лодыжкой и рукой. Я подумала, что просто буду терпеть, потому что не хочу рисковать», — сказала Радукану.

Эмма Радукану готовиться к старту на Asutralian Open 2025, который пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. В первом раунде британка встретится с 26-й сеяной Екатериной Александровой.

Ранее сообщалось, что известная британка снялась с турнира в Окленде.

По теме:
«Я мало видела Лейлу». Стародубцева – о стартовом матче на Australian Open
Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Известно, в какие дни украинские теннисистки начнут матчи на Aus Open 2025
Эмма Радукану Australian Open 2025 травма допинг
Сергій Турчак Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
Бокс | 09 января 2025, 16:51 5
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи

Австралиец радует фанов нокаутами

Американки подчистили теннис. Определены финалистки топ-турнира в Аделаиде
Теннис | 10 января 2025, 14:05 0
Американки подчистили теннис. Определены финалистки топ-турнира в Аделаиде
Американки подчистили теннис. Определены финалистки топ-турнира в Аделаиде

Джессика Пегула одолела Юлию Путинцеву, Мэдисон Киз на отказе прошла Людмилу Самсонову

Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Бокс | 10.01.2025, 03:55
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Пихаленок рассказал о самом тяжелом моменте на сборах с Динамо
Футбол | 10.01.2025, 11:59
Пихаленок рассказал о самом тяжелом моменте на сборах с Динамо
Пихаленок рассказал о самом тяжелом моменте на сборах с Динамо
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Футбол | 10.01.2025, 07:50
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Порівняйте з придурком мудрєком. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
08.01.2025, 13:47 2
Бокс
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30
Футбол
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 4
Футбол
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
08.01.2025, 11:03 15
Футбол
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
08.01.2025, 17:00 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем