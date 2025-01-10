Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал! Жен игроков лапали саудиты во время матча Суперкубка Испании
Испания
10 января 2025, 15:02 | Обновлено 10 января 2025, 15:07
1052
4

Скандал! Жен игроков лапали саудиты во время матча Суперкубка Испании

Кристина Палавра и фанат «Мальорки» поделились шокирующей историей

10 января 2025, 15:02 | Обновлено 10 января 2025, 15:07
1052
4
Скандал! Жен игроков лапали саудиты во время матча Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 января, состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч прошел на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Кристина Палавра, жена полузащитника «Мальорки» Дани Родригеса, рассказала, что происходило на трибунах стадиона во время поединка:

«Дети из этой страны начали фотографировать нас вблизи, они нас преследовали. Я была вместе со спящей девочкой, детьми... Мы с женами других игроков оказались немного не на своем месте, потому что нас никто не охранял».

Затем подробностями того, что происходило после матча, анонимно поделился болельщик «Мальорки»:

«Хуже всего было в конце игры. Нам пришлось остаться на несколько минут после завершения игры, потому что мы все должны были идти к автобусу вместе. В тот путь от трибуны до автобуса, который длился примерно 15-20 минут, нас постоянно ругали, сотни людей стояли в коридорах, фотографировали нас без согласия, даже били по лицу, издевались над нами, показывая нам 3:0 своими пальцами. Это очень, очень неприятно. Хуже всего пришлось женщинам, которых лапали, фотографировали без согласия... Это очень серьезно. Федерация должна обратить внимание на это».

Свою реакцию на эти шокирующие комментарии уже предоставил муж Кристины Дани Родригес:

«Позор!!! Вы собираетесь наслаждаться футбольным матчем вместе с семьей и... где находится организация RFEF. Не все измеряется деньгами!!!».

По теме:
Трансфер в 100 миллионов. Реалу предложили подписать топового защитника
Аррасате объяснил поражение Мальорки в матче против Реала в Суперкубке
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Мальорка Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Реал - Мальорка фанаты болельщики зрители Саудовская Аравия
Дмитро Вус Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Футбол | 10 января 2025, 07:50 13
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком

«Реал» выставил украинца и еще троих игроков на трансфер

В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
Футбол | 10 января 2025, 11:11 11
В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков

Иван Калюжный хотел бы играть в «Манчестер Сити»

Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Биатлон | 09.01.2025, 16:30
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Бокс | 10.01.2025, 08:35
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Опубликован состав киевского Динамо на матч с Магдебургом
Футбол | 10.01.2025, 14:45
Опубликован состав киевского Динамо на матч с Магдебургом
Опубликован состав киевского Динамо на матч с Магдебургом
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Ваша федерація продалась за гроші саудитам, тому насолоджуйтесь
Ответить
+1
serhiy
За гроші ви на все згодні . Тому терпіть ).
Ответить
0
AndiM
Якийсь набір слів. І саудити тільки в заголовку , а в новині просто про сотні фанатів які лапали і били по обличчю. Чи вони всі були саудитами?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
09.01.2025, 16:51 5
Бокс
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 17
Футбол
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
08.01.2025, 16:52 9
Футбол
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
09.01.2025, 12:57
Футбол
Роналду назвал самого сложного соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого сложного соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 22
Бокс
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем