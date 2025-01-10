Скандал! Жен игроков лапали саудиты во время матча Суперкубка Испании

В четверг, 9 января, состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч прошел на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

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Кристина Палавра, жена полузащитника «Мальорки» Дани Родригеса, рассказала, что происходило на трибунах стадиона во время поединка:

«Дети из этой страны начали фотографировать нас вблизи, они нас преследовали. Я была вместе со спящей девочкой, детьми... Мы с женами других игроков оказались немного не на своем месте, потому что нас никто не охранял».

Затем подробностями того, что происходило после матча, анонимно поделился болельщик «Мальорки»:

«Хуже всего было в конце игры. Нам пришлось остаться на несколько минут после завершения игры, потому что мы все должны были идти к автобусу вместе. В тот путь от трибуны до автобуса, который длился примерно 15-20 минут, нас постоянно ругали, сотни людей стояли в коридорах, фотографировали нас без согласия, даже били по лицу, издевались над нами, показывая нам 3:0 своими пальцами. Это очень, очень неприятно. Хуже всего пришлось женщинам, которых лапали, фотографировали без согласия... Это очень серьезно. Федерация должна обратить внимание на это».

Свою реакцию на эти шокирующие комментарии уже предоставил муж Кристины Дани Родригес: