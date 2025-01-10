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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук работает. ЛНЗ объявил об уходе легионера
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 14:53 |
707
0

ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук работает. ЛНЗ объявил об уходе легионера

Матей Ангелов покинул расположение «фиолетовых»

10 января 2025, 14:53 |
707
0
ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук работает. ЛНЗ объявил об уходе легионера
ФК ЛНЗ. Матей Ангелов

Черкасский ЛНЗ официально объявил о завершении сотрудничества с полузащитником молодежной сборной Северной Македонии Матеем Ангеловым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ЛНЗ благодарит за сотрудничество Матея Ангелова. Желаем больших успехов в будущем, Матей», – говорится в сообщении.

По официальной информации, руководство «фиолетовых» решило расторгнуть арендное соглашение с легионером, которое действовало до завершения нынешнего сезона – Матей возвращается в ФК «Работнички».

Ранее сообщалось, что расположение «фиолетовых» покинул Арад Бар.

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ЛНЗ Черкассы расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Работнички
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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