ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук работает. ЛНЗ объявил об уходе легионера
Матей Ангелов покинул расположение «фиолетовых»
Черкасский ЛНЗ официально объявил о завершении сотрудничества с полузащитником молодежной сборной Северной Македонии Матеем Ангеловым. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«ЛНЗ благодарит за сотрудничество Матея Ангелова. Желаем больших успехов в будущем, Матей», – говорится в сообщении.
По официальной информации, руководство «фиолетовых» решило расторгнуть арендное соглашение с легионером, которое действовало до завершения нынешнего сезона – Матей возвращается в ФК «Работнички».
Ранее сообщалось, что расположение «фиолетовых» покинул Арад Бар.
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