ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук работает. ЛНЗ объявил об уходе легионера

Черкасский ЛНЗ официально объявил о завершении сотрудничества с полузащитником молодежной сборной Северной Македонии Матеем Ангеловым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ЛНЗ благодарит за сотрудничество Матея Ангелова. Желаем больших успехов в будущем, Матей», – говорится в сообщении.

По официальной информации, руководство «фиолетовых» решило расторгнуть арендное соглашение с легионером, которое действовало до завершения нынешнего сезона – Матей возвращается в ФК «Работнички».

Ранее сообщалось, что расположение «фиолетовых» покинул Арад Бар.