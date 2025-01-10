Украина. Первая лига10 января 2025, 15:17 | Обновлено 10 января 2025, 15:22
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Еще на два года. Клуб Первой лиги подписал новый контракт с игроком команды
Дмитрий Костюченко продолжит выступать за запорожский коллектив
10 января 2025, 15:17 | Обновлено 10 января 2025, 15:22
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Запорожский «Металлург» официально объявил о подписании нового соглашения с Дмитрием Костюченко.
Как указала пресс-служба клуба, стороны договорились продолжить сотрудничество еще на два года.
В сезоне-2024/25 центральный защитник отбегал четыре матча, в которых отличился лишь одним забитым мячом.
Напомним, что "Металлург" финишировал на седьмой позиции в группе В, имея в активе 17 пунктов. Весной коллектив будет участвовать в группе «Выбывание».
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