Еще на два года. Клуб Первой лиги подписал новый контракт с игроком команды

Запорожский «Металлург» официально объявил о подписании нового соглашения с Дмитрием Костюченко.

Как указала пресс-служба клуба, стороны договорились продолжить сотрудничество еще на два года.

В сезоне-2024/25 центральный защитник отбегал четыре матча, в которых отличился лишь одним забитым мячом.

Напомним, что "Металлург" финишировал на седьмой позиции в группе В, имея в активе 17 пунктов. Весной коллектив будет участвовать в группе «Выбывание».