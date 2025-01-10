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Украина. Первая лига
10 января 2025, 15:17 | Обновлено 10 января 2025, 15:22
26
0

Еще на два года. Клуб Первой лиги подписал новый контракт с игроком команды

Дмитрий Костюченко продолжит выступать за запорожский коллектив

10 января 2025, 15:17 | Обновлено 10 января 2025, 15:22
26
0
Еще на два года. Клуб Первой лиги подписал новый контракт с игроком команды
ФК Металлург Запорожье. Дмитрий Костюченко

Запорожский «Металлург» официально объявил о подписании нового соглашения с Дмитрием Костюченко.

Как указала пресс-служба клуба, стороны договорились продолжить сотрудничество еще на два года.

В сезоне-2024/25 центральный защитник отбегал четыре матча, в которых отличился лишь одним забитым мячом.

Напомним, что "Металлург" финишировал на седьмой позиции в группе В, имея в активе 17 пунктов. Весной коллектив будет участвовать в группе «Выбывание».

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Источник: футболист, выигравший суд у Руха, продлил контракт в Чехии
Металлург Запорожье Первая лига Украины продление контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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