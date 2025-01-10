«Эй, ты все еще хочешь». В Баварии определились с будущим Мюллера
Легендарный немец останется в клубе
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал подробности потенциального продления контракта с Томасом Мюллером. Функционер заявил, что уже почти все решено.
«Он является культовой фигурой в «Баварии» и останется таковой. Он пережил все с этим клубом. Он очень важен для нас.
Переговоры с Томасом, безусловно, будут очень краткими. Никаких длительных переговоров не будет. Это простой вопрос: "Эй, ты все еще хочешь продолжать или нет?» – сказал Эберль.
В этом сезоне 35-летний игрок провел 867 минут в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена продлить контракт с Мануэлем Нойером.
🚨🔴💬 FC Bayern are considering offering Thomas #Müller a new contract until 2026, as revealed.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 10, 2025
Bayern boss Max Eberl confirmed our news today, stating that the decision primarily lies with Müller:
“He’s an iconic figure at FC Bayern and will remain so. He has experienced… pic.twitter.com/yQnWHD9JJV
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