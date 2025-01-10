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Германия
10 января 2025, 14:24 | Обновлено 10 января 2025, 14:25
558
1

«Эй, ты все еще хочешь». В Баварии определились с будущим Мюллера

Легендарный немец останется в клубе

10 января 2025, 14:24 | Обновлено 10 января 2025, 14:25
558
1
«Эй, ты все еще хочешь». В Баварии определились с будущим Мюллера
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал подробности потенциального продления контракта с Томасом Мюллером. Функционер заявил, что уже почти все решено.

«Он является культовой фигурой в «Баварии» и останется таковой. Он пережил все с этим клубом. Он очень важен для нас.

Переговоры с Томасом, безусловно, будут очень краткими. Никаких длительных переговоров не будет. Это простой вопрос: "Эй, ты все еще хочешь продолжать или нет?» – сказал Эберль.

В этом сезоне 35-летний игрок провел 867 минут в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена продлить контракт с Мануэлем Нойером.

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Томас Мюллер Макс Эберль Бавария продление контракта Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Микола Гуцуляк
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