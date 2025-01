«Эй, ты все еще хочешь». В Баварии определились с будущим Мюллера

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал подробности потенциального продления контракта с Томасом Мюллером. Функционер заявил, что уже почти все решено.

«Он является культовой фигурой в «Баварии» и останется таковой. Он пережил все с этим клубом. Он очень важен для нас.

Переговоры с Томасом, безусловно, будут очень краткими. Никаких длительных переговоров не будет. Это простой вопрос: "Эй, ты все еще хочешь продолжать или нет?» – сказал Эберль.

В этом сезоне 35-летний игрок провел 867 минут в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена продлить контракт с Мануэлем Нойером.

